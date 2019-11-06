محلية

بارك الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنادي العهد اللبناني بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه مؤكداً أن هذا الانجاز المستحق يعتبر منعطفا مهما في تاريخ الكرة اللبنانية وسيعزز مكانتها على خارطة كرة القدم الآسيوية.

وكان بن ابراهيم توج العهد بطلاً لمسابقة كأس الاتحاد بعد فوزه 1-0 على فريق 25 ابريل الكوري الشمالي في المباراة النهائية التي جرت اول من امس في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأشار الشيخ سلمان في تصريح صحافي عقب المباراة النهائية للمسابقة أن فوز العهد بالبطولة يترجم روح العزيمة والاصرار التي يتحلى بها أفراد الفريق الذي استفاد من خبرته المتنامية في هذه المسابقة واستوعب دروس النسخ السابقة التي ترك فيها بصمات إيجابية قبل أن يتوجها في نهائي النسخة الحالية. ووجه رئيس الاتحاد الآسيوي التحية إلى فريق 25 ابريل الكوري الشمالي على الروح العالية التي أظهرها لاعبوه على امتداد وقت المباراة النهائية معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على مواصلة نتائجه الجيدة في المسابقات الآسيوية مستقبلاً على ضوء ما يمتلكه من حماس ورغبة جامحة في بلوغ أعلى مراتب الانجاز. وجدد بن ابراهيم إلتزام الاتحاد الآسيوي بصون المكتسبات التي حققتها مسابقة كأس الاتحاد وتطويرها في السنوات المقبلة بما ينعكس بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية.

