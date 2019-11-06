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تختتم الليلة النسخة الثالثة عشرة لدورة الكويت الدولية المفتوحة للبولينغ، آخر جولات الدوري العالمي 2019 والتي يبلغ مجموع جوائزها 218 ألف دولار، منها 50 ألف دولار للبطل.

ويشارك في البطولة المقامة في مركز الكويت للبولينغ في السالمية، 112 لاعبا من كافة انحاء العالم بين ابطال دوليين كبار ومصنفين مرموقين وعدد محدود من الهواة، طمعا في استغلال آخر الفرص المتاحة للفوز بلقب الدوري العالمي.

وتقام منافسات اليوم الاخير على 3 فترات، حيث يتصارع 16 لاعبا في الدور الثالث من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة والنصف صباحا، على 5 مراكز مؤهلة الى الدور النهائي الذي يجري من الساعة الرابعة عصرا الى السابعة مساء. كما يقام الدوران الحاسمان لفئتي السيدات والشباب (خاصة بالكويتيين فقط) من الساعة الواحدة ظهرا الى الثالثة عصرا.

