الأزمنة و الأمكنة

مرت تلك الفترة بما لها وما عليها، ولكنها -على كل حال- كانت فترة تأسيسية مهمة وكانت مكانة الكويت خِلاَلها تزدهر وقتاً بعد آخر مِنْ عدة وجوه.

وكان الوجه التجاري لهذا الوطن وجهاً ناصعاً يرفع من قيمة البلاد بين البلدان الأخرى وعلى الأخص أولئك الذين يجاورونه، ويتعاملون معه، فيعرفون ما يتميز به أهله من أخلاق قويمة ومن صدق وحسن تعامل في مختلف المجالات.

وجاءت سنة 1896م وهي أول سنة يَتَوَلَّى فيها حكم الكويت الشيخ مبارك الصباح الذي كان له دور باهر في تاريخها.

ولقد استمر الشيخ مبارك في الحكم حتى سنة 1915م، كان خلالها يبني للكويت مكانة عالية، وكان هو سور الكويت الحامي لها من كل التدخلات، ولقد سار بالبلاد في وسط تيارات متقلبة، وأطماع متشعِّبة، فلم يهدأ له بال حتى استقرت له الأمور، وعبرت سفينة الكويت كافة الأخطار على الرغم مما كان يكيده له ولها الكائدون.

كانت للشيخ مبارك خبرة في العمل الحربي والعمل السياسي، وكان يتولى بعض المهام منذ بداية حياته ولذا فقد كان توليه الحكم عن جدارة يستحق بموجبها أن ينال إعجاب الناس وتقديرهم.

يشهد له التاريخ بأنه كان محافظاً على الكويت ضد كافة الأطماع، فقد صمد في وجوه المتطلِّعين إلى النيل من البلاد، ونجح في التصدِّي لكل من تحدثه نفسه بالأطماع من الدول الكبرى التي كانت تحاول أن تجد لها موضعاً هنا. وكان موقفه من ألمانيا وتركيا كافياً للدلالة على حمايته للوطن، وحرصه على استقلاله. وكان قبل ذلك كله وبعده مقاوماً لأطماع الدولة العثمانية التي كانت تريد أن تضع الكويت تحت مظلتها، وقد بذل غاية جهده في صد هذه الدولة وإفشال محاولاتها المتكررة، ولقد واجهها بكل وسيلة حتى تحقق له ما أراد. وكان مساعداً لأشقائه العرب حريصاً على أن يقدم لهم كل ما يستطيع من دعم على كافة الوجوه.

وكان استقباله لكبار القادة البريطانيين دليلاً على مكانته التي نالها بسبب ما يتميز به من ميزات كبيرة ومن هؤلاء:

1- اللورد كيرزون حاكم الهند البريطاني الذي زار الكويت في سنة 1903م، وكان له استقبال حافل، وجرت له مع الشيخ مبارك مباحثات مهمة أفادت البلاد كثيراً.

2- إقرار اختيار الكويت مقراً للقاء الذي عقده «هاردنج» حاكم الهند إبان الحرب العالمية الأولى من أجل اختبار نوايا الحكام العرب تجاه بريطانيا.

هذا ولقد حرص الشيخ مبارك على المحافظة على الكيان السياسي والجغرافي للكويت، كياناً معترفاً به من الدول الكبرى، وذلك من خلال اتفاقية سنة 1899م التي ميزت كيان الكويت المستقل المعترف به.

إضافة إلى ذلك فقد جرى في عهده تثبيت الحدود الشمالية للكويت، وقد كان ذلك أساساً انطلقت منه لجنة ترسيم الحدود التابعة للأمم المتحدة في سنة 1993م.

لقد وهب الشيخ مبارك الصباح روحه وعقله وكامل جهده للكويت، ولم يكن يجد مجالاً للراحة إلا عندما يجد وطنه سالماً غانماً مطمئناً.

وَيَجْدُرُ بنا أن نذكر أن للشيخ مبارك الصباح أثراً كبيراً في تاريخ الكويت، وله محبة خالصة في قلوب الكويتيين جميعاً، كان لهم بمثابة الوالد، وكانوا يُكنُّون له إلى جانب المحبة، التقدير والاحترام، وكان يحرص -دائماً- على أن يحتفظ لنفسه ولوطنه بمكانة سامية فلا يُفرِّطُ بالمكانة التي وضعته فيها شخصيته الجدَّابة، ولا ينسى تقدير الناس له في داخل الكويت وفي خارجها، ودليلاً على المكانة التي كان عليها، واسس على موجبها نظام حكمه ومما يدل على ذلك ما قاله السير ارنولد ويلسون قنصل عام بريطانيا في منطقة الخليج في كتابه المسمى «الخليج العربي» عن مقدرة الشيخ الخارقة التي كان من نتائجها «أن المقيم السياسي في الكويت لم يُدع مرة واحدة ليقدم لحاكم الكويت أي توجيه فيما يختص بالمعلومات التي كانت تأتيه من الخارج، ويستفيد منها في اتخاذ الكثير من القرارات، وكانت الأخبار لا تنقطع عنه لأن إدارة حكمه ينبغي أن تكون واعية لكل ما يدور حول بلاده، وكانت مخابراته الخاصة هي الأولى في الجزيرة العربية، فلم يكن هناك ما يمكن إخفاؤه عنه.

تحدث الطبيب س. ستانلي ج. ماليري الذي كان في الكويت منذ سنة 1907م حتى سنة 1947م، عن الشيخ مبارك فقال عنه: «وكان مبارك في الواقع يمسك مصير الكويت بيده، كان نحيفاً، وكانت عيناه ثاقبتين تخترقان محدثيه، وتُمكِّنانه من الحكم عليهم بدقة، وكان وجهه قوياً يعكس قوة الإرادة والتصميم، لقد كان وجهه وجه قائد بالسَّلبقة، وكان بعيد النظر يستبق رعاياه في النظر إلى المستقبل، يُلِمُّ بالشؤون العالمية بشكل مدهش في ذلك الوقت».

ومن العبارات المشهورة التي تم تداولها نقلاً عن الشيخ مبارك الصباح ما رواه ستانلي ماليري، فهو يقول في كتابه: «الكويت قبل النفط» من ترجمة الدكتور محمد الرميحي:

وقد سألت «مبارك» ذات مرة: لماذا لم يَبْنِ سوراً حول عاصمته؟ وكان جوابه كافياً وواقعياً حين أجابني بقوله: أنا السور».

ومن الجدير بنا ذكره أن نقول أن هذه العبارة باتت مشهورة جداً، وصار الناس يرددونها عندما يتحدثون عن مزايا الشيخ مبارك الصباح.

كان للشيخ مبارك الصابح نظام دقيق يسير عليه بصفة ثابتة ففي الصباح بعد أن يتناول إفطاره يتجه إلى قصر السيف يرافقه خادمان ممن يثق بهما جيداً مع مجموعة من الحراس، يسير في البداية عبر قنطرة مسقوفة إلى وسط القصر ومن هناك يبدأ سيره عبر قناطر خشبية أخرى إلى وجهته، وفي هذه الأثناء يَنْضَمُّ إلى موكبه عدد من الرجال المسلحين الذين لا يقل عددهم عن الخمسين رجلاً، وكان غالباً ما يجلس في شرفة القصر المطلة على البحر كي يستمع إلى تلاوة الرسائل الواردة إليه، ثم يملي إجاباته عليها. وإذا انتهى من ذلك ركب عربة سوداء يجرها حصانان أسودان واتجه بها إلى وسط السوق، حيث يستقبل المواطنين ويبت بقضايا الناس الذين لا يستقبلهم في مجلسه الخاص في قصره، ثم يركب عربته عائداً يسير أمامه بعض الحراس الخاصين، وخلف العربة حارس ضخم يرتدي حلة رسمية زرقاء مُشهراً بندقيته، وهو راكب على حصان أبيض، وعندما يسير الشيخ في الطريق الطويل المؤدي إلى قصره كانت الأعمال تتوقف في السوق كي تتاح للناس فرصة السلام على أميرهم، وبعد الظهيرة يجلس الشيخ مبارك في مجلسه الخاص، حيث يتناول القهوة مع مجموعة محدودة من خلصائه، ومع تبادل الأحاديث كان الشيخ يقدم للمقربين من الجالسين بعض السجاير، وبعد أن يمضي ساعة في هذا المجلس يتجه مرة أخرى إلى السَّوق حيث يجلس في الكشك الذي لايزال قائماً إلى اليوم في ساحة الصرافين ولا يعود إلا قرب غياب الشمس حيث يصلي ثم يتناول وجبة العشاء التي كانت هي وجبة الطعام الرئيسية في الكويت في تلك الأيام.

هكذا عاش الشيخ مبارك الصباح أيامه الجميلة بين أبنائه الكويتيين.

ويعرف الجميع أن الشيخ مبارك الصباح كان حريصاً أشد الحرص على حماية وطنه. وكان من دلائل حرصه قيامه بصد السلطات العثمانية التي كانت مجاورة له في العراق، وعدم إتاحة الفرصة لرجال هذه السلطات للتأثير على استقلال الكويت وكرامتها، وإذا كانت قد مرت بنا نماذج كثيرة تدل على مواقف الشيخ مبارك الصباح الوطنية، فإن ما ورد في الوثيقة التي نعرضها اليوم يدل بكل وضوح على ذلك، فقد صدرت رسالة عنوانها: «من الكويت إلى البحرين في الثامن والعشرين من جمادى الأولى لسنة 1319هـ» وهو توافق للحادي عشر من شهر سبتمبر لسنة 1901م كان قد أصدرها علي بن غلوم رضا الموظف في مكتب الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، ووجهها إلى القنصل البريطاني في البحرين يخبره فيها عن بعض الأحداث التي جرت في ذلك التاريخ الذي يتضح من طبيعة المراسلة أن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت كان غائباً فيه عن البلاد آنذاك، ولذلك تولى هذا الكاتب العمل في هذا الشأن.

تتضمن الرسالة معلومات عن الحالة العامة في الكويت وما حولها في ذلك الزمان. ولكن ما يعنينا من ذلك هو الإشارة إلى أن مدير منطقة الفاو العثمانية جاء إلى الكويت مع عدد من رجاله مستفيداً من رحلة كان يقوم بها بوم الشيخ من هناك وحضر إلى لقاء الشيخ مبارك الصباح، الذي لقيه بعد الظهر ولم يمهله حتى سأله: ما هي حاجتكم هنا، ولماذا قدمتم إلى هذه الجهة، ولما كان رد المدير غير ملائم لأنه ذكر أن سبب حضوره هو الكشف عن صحة معلومات وردته عن سفن حربية بريطانية قد وصلت إلى الكويت، وبالذات إلى جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان. وكان رد الشيخ مبارك حازماً، حيث قال له: ما دام هذا مرادكم فإنه عليك المغادرة فوراً فلا تبقى في بلادنا دقيقة واحدة. وبالفعل عاد المدير مع رجاله خائباً دون أن يحصل على المعلومات التي يريدها.

وفي نص الرسالة يقول كاتبها: «... بعد الظهر الشيخ مبارك سأل المدير ما حاجتكم عندنا على هذه الجيّة، قال المدير: أنا جاي حتى أكشف أخبارات الكويت، سمعنا أن جايين مناور السركار طارحين بعض في فيلكا وبعض في بوبيان، جينا نكشف على هذه الأخبار، قال الشيخ مبارك: إذا هذا مرامكم عندنا يكون لازم لازم ما تبقى عندنا دقيقة، وفوراً تلك الليلة (?? جماد أول) ركب المدير ورجاجيله البوم إلى الفاو»، هكذا لم يُتخ الشيخ مبارك الصباح الفرصة للدولة العثمانية كي تتدخل في شأن من شؤون وطنه، حرصاً على استقلاله وإثبات عدم تبعيته.

ولقد بقيت في الأيدي وثائق كثيرة من عهد الشيخ مبارك الصباح، وعلى الأخص تلك التي تدل على مدى اهتمام الشيخ مبارك الصباح بالنشاط البحري الكويتي، سواء أكان ذلك في مجال الغوص أو السفر، وهي تدل على أنه كان يتابع قضايا التجار والبحارة والغواصين، ويضع العلاج لكل مشكلة تقع في طريق عملهم، حتى ولو كانت هذه المشكلة قد حدثت في خارج الكويت، حيث يزاولون عملهم، ويكسبون رزقهم.

ومما يدل على اهتمام الشيخ مبارك بهذا النوع من النشاط هذه الوثيقة التي نقدمها هنا، وهي عبارة عن رسالة موجهة من الشيخ إلى السيد سعود الخالد الخضير بتاريخ الثاني من شهر شعبان لسنة ???? هـ الموافق للثامن عشر من شهر أغسطس السنة ????م)، يتحدث الشيخ مبارك فيها عن تجارة التمور ويوجه نصائحه إلى أحد المهتمين بهذا النوع من التجارة، ويُبلغه بما وصل إلى علمه عن تجارة التمور في الهند. وحيث أن أساس الرحلات الكويتية ( السفر) كان هو نقل التمور وبيعها هناك فكان اهتمام الشيخ مبارك كبيراً بمعرفة أحوال سوق التمور في الهند حتى يستطيع أن يقدم نصائحه إلى أبنائه من تجار الكويت، وذكر بهذه المناسبة أن الشيخ كان يمتلك في ذلك الوقت مزارع نخيل كثيرة في منطقة الفاو بالعراق، وكان التجار يستفيدون من التعامل مع إنتاج هذه المزارع.

وهذا هو نص الوثيقة:

«جناب الأجل الأمجد الأفخم سعود الخالد الخضير المحترم

دام بقاؤه

بعد السلام، والسؤال عن خاطركم، وعنّا نحمد الله في خير وسرور جعلكم الله كذلك.

بعده، حسب التعريف الوارد من الهند أن التمر هذه السنة عزيز، وجملة تجار الهند وجّهوادناكي وكواتي (نوعان من سفن الهند جمع دنكية وكوتية) لأجل التحميل فقط. نواخذة الدوانكي والكواتي ما هم مثل العادة يجيبون (يُحضرون معهم دراهم (أموال)، ويشترون بأنفسهم من الدلالوه (جمع دلال)، لهم وكلاء في البصرة يشترون لهم. أنتم إحكوا مع الراغب من وكلائهم على تمر الفاو، ونحمد الله هذه السنة تمر الفاو طيب ومرغوب.

هذا ما لزم. ومنا الولد جابر وإخوانه يسلمون.

ودم سالماً.

(مبارك الصباح)

وكان الغوص من أهم الأعمال التي زاولها الكويتيون من أجل كسب قوتهم، وتنمية وطنهم. وكان الشيخ مبارك الصباح مهتماً كما اهتم السابقون واللاحقون من أمراء الكويت بأمر الغوص يتابع أحوال القائمين به من تجار وغواصين وغيرهم، ويعنى بملاحقة كل ما يسبب تعكير جو العمل، أو خسارة العاملين، وسواء أكان ميدان الغوص في منطقة الخليج العربي أو في سيلان، أو في الهند حيث تجارة اللؤلؤ فإن مبارك الصباح كان يوالي اتصالاته ويبذل جهده في سبيل الحفاظ على مواطنيه، وتسهيل أمور حصولهم على أرزاقهم.

والوثيقة التي نعرضها هنا تحتوي على نموذج صريح لما كان يقوم به الشيخ مبارك من جهد في مجال الغوص فهو بموجب هذه الوثيقة يرسل رسالة إلى الميجر ناكس الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وذلك بتاريخ الثالث من رمضان لسنة 1326 هـ الموافق ????م) يخبره فيها بأن أحد المواطنين الذين يتعاملون في تجارة اللؤلؤ، ويأخذ بضائع من الكويت للاتجار لصالح بعض التجار الكويتيين، كان قد ذهب إلى سيلان ليشتري بعض اللؤلؤ، ثم عاد إلى بومباي، حيث فوجئ بتوقف سوق هذه السلعة الغالية الثمن، مما جرَّ إشكالات تشرحها الرسالة (الوثيقة) وهي تقول إنه: «احتاج إلى بعض دارهم وحسب القواعد الجارية بين التجار أهل اللؤلؤ يقترضون من الذين يجعلون اللؤلؤ عنده أمانة وقد جعل عوضه من اللؤلؤ بمبلغ خمسة عشر ألف ربية عند محمد بن عبدالوهاب المشاري التاجر المقيم في بومباي واستقرض منه خمسة آلاف ربية وتوجه إلى البصرة، وتوفي بها ومن بعد وفاته بقي يراجعون الذين لهم فلوس في هذا اللؤلؤ، ونحن أيضا لنا فلوس في هذا اللؤلؤ رأينا الموافق يبيع اللؤلؤ الذي في الهند وتور (تُوزَّعُ) قيمته على أهل الفلوس الذين فلوسهم في اللؤلؤ، ولأجل هذا مال ميت يحتاج أن يخطر من محمد بن مشاري تاجر موثوق يكون بيع اللؤلؤ في اطلاعه، وكلفنا الحاج مقبل الذكير سويتا «مَعَاً» يجعلون اللؤلؤ بيد المنادي يبيعون والمذكور محمد جاوبنا أنه لا يسلم اللؤلؤ إلا يقبض طلبه، فهذا خلاف المشروع والمادة الجارية بين التجار إذا حصل نقص على مديون فالنقيصة تُورُّ (توزَّعُ) على جميع أهل الفلوس الذين فلوسهم في هذا اللؤلؤ لا يمكن واحد أن يأخذ حقه تمام والثاني ينقص من حقه الحق المشروع المساواة الآن محمد تمنع عن تسلوم اللؤلؤ وهو من ساكني الهند نرجوكم تعرفون حكومة الهند تقبض اللؤلؤ منه وتجعله بنظرها بيد من تستحسن لبيع اللؤلؤ وتبيعه حتى توزع قيمته على الذين فلوسهم بهذا اللؤلؤ ونخص ذمة المتوفى وتأخيره بيد محمد مشاري غير مشروع نحاذر من نزول الأقيام ويكون سبب ضرر تجار جماعتنا أهل الكويت الذي لهم فلوس في هذا اللؤلؤ وكلما يحصل ضرر من تأخير محمد مشاري في تسلوم اللؤلؤ فهو المسؤول، بناء عليه نكرر الرجاء في سرعة قبض اللؤلؤ وبيعه».

وهكذا نجد الشيخ قد تدخل، وأرسل الشخص الذي يملك الاتصال بنظيره في الهند من أجل إنهاء هذه المشكلة التي وقع فيها عدد من الكويتيين. وقد قدم الشيخ حلا سريعاً ومجدياً حين طلب بيع اللؤلؤ المذكور وتوزيع ثمنه على أصحاب الحق بحيث يتساوون في الربح والخسارة.

وهكذا نجد عناية الشيخ مبارك بالنشاط البحري في الغوص والسفر، فهو يعرف مدى استفادة البلاد من سير العمل في هذين الميدانين على الطريق السليم.

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منذ بداية تناول موضوع هذا المقال ونحن نركِّز على أن الكويت تسير -دائماً- في طريق الاستقلال. وقد تمت ملاحظة ذلك خلال الأمور التي عرضناها، إذ وجدنا حكومة وشعباً يحرصان على حفظ البلاد، وعلى أن تكون مستقلة لا تخضع لأيٍّ كان على الرغم من الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة وبالكويت بالذات، وكان اتخاذ قرار الرغبة في الاستقلال هو الأمر السليم الذي يحمي الوطن، ويبعد عنه الطامعين، ولكن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلاً لأنه استتبع أموراً لابد من القيام بها أهمها القيام بلعبة التوازن في العلاقات مع الجميع، والاستفادة من ذلك في سبيل البقاء والتقدم.

وها نحن -أخيراً- في عصر حكم الشيخ مبارك الصباح، الذي لم يكن أحرص ممن سبقه على استقلال بلاده وتقدمها. وإذا كان قد وقع الاتفاق الذي أطلق عليه اسم «المعاهدة»، فقد كان لرغبة منه في الاستقلال والدفاع عن الوطن بعد أن شاهد بعينيه ما يمكن أن تتعرض له الكويت، وقلَّب الأمور على مختلف الاتجاهات، فلم يجد وسيلة يلجأ إليها غير أن يعقد هذه الاتفاقية. ومع ذلك، وعلى الرغم من توقعه هذا فإنه يبقى حريصاً على استقلال تصرفاته. وكان يتخذ بعض الإجراءات المخالفة لها لأنه وجد في اتخاذها الصواب؛ وكان توقف الإنكليز أمامها لا يطول أبداً إذ سرعان ما يلتمسون له العذر في مواقفه.

ولقد زارته سفن روسية وفرنسية، ولم تؤثر على علاقاته ببريطانيا ومن ذلك زيارة الطراد الروسي «اسكولد في 14/12/1902م، وزيارة أخرى مشتركة قام بها الطرادان الفرنسي «انفيرنيه» والروسي «بويارين» وقد دامت من اليوم الرابع حتى اليوم الثامن من شهر مارس لسنة 1903م. وغير ذلك من السفن.

ومما قاله لوريمر في شأن استقلالية مبارك ومكانته التي يُقِرُّ بها الجميع:

1- «بلغ من تأثير مبارك حداً جعله يستطيع تغيير وإلى البصرة التركي وإحلال الشخص المناسب له مكانه، فبالتعاون مع نقيب البصرة نُقِلَ حمدي باشا، وعُيّن في خريف سنة 1899م محسن باشا بدلاً منه، وكان لهذا الأخير دور كبير في إكرام مبارك. وقيامه بزيارة رسمية للبصرة قوبل فيها بِكُلِّ ترحاب على عكس ما كانت تدعيه الحكومة العثمانية من تبعيته».

2- في مايو 1899م فرض الشيخ مبارك عوائد جمركية منظمة قدرها 5% على كل الواردات بما فيها القادمة من ميناء البصرة وغيرها من المواني التركية التي كانت معفاة من الضرائب، وفي 2 من سبتمبر وصل مدير تركي مع خمسة جنود لإدارة ميناء الكويت، ولكن مباركاً رفض استقبالهم، وأرغمهم على العودة إلى البصرة في اليوم التالي، ووصلت تعليمات من القسطنطينية إلى البصرة باعتبار هذه المسألة منتهية».

ومن الدلائل الواضحة على حرص الشيخ مبارك على استقلاله بالرأي، وعلى حرية بلاده ما سبقت لنا كتابته دون أن ينشر وهو كما يلي:

كان مبارك حريصاً على إظهار استقلاله في اتخاذ القرار، وعلى سبيل المثال فإنه حين وافق على تأجير قطعة أرض في ميناء الشويخ للجانب البريطاني، تشدد في شروطه، وزاد في المبلغ المطلوب، وحين وجد الجانب البريطاني مصراً على تقديم مبلغ زهيد في مقابل استعمال الأرض، أحب مبارك أن يريهم أنه لا يهتم بهم فقام في بداية يوليو من سنة 1907م بقيادة حملة عسكرية لمساعدة صديقه الشيخ خزعل، معتمداً عدم اطلاع الرائد نوكس على تحركاته على الرغم من أن هذا التصرف كان يمكن أن يؤدي إلى مشكلات بين بريطانيا وإيران، نظراً للعلاقة الخاصة التي كانت تربط الكويت بالجانب البريطاني. وقد ثارت ثائرة الإنكليز ولكنهم سرعان ما عادوا إلى هدوئهم متأكدين من أن الشيخ مبارك لم يسبق له أن سلم سياسته الخارجية للسلطات البريطانية لتتحكم فيها أو تشرف عليها، ولذلك تم توجيه النصح إلى الرائد نوكس كي يتغاضى عن الأمر. وأن يستمر في التفاوض مع الشيخ في مسألة الاستئجار.

وفوق هذا فقد كانت للشيخ مبارك الكثير من المواقف الاستقلالية التي تدحض كل ما يقال عن أنه أعطى الإنكليز كل شيء، إذ من المعروف أنه لم يكن يتنازل عن أمر من الأمور إلا في مقابل أمر أكبر منه، وكان يضع نفسه في موضع غامض أمام السلطات البريطانية حين يوالي اتصالاته بأكثر من جهة، وقد استغلَّ في هذا السبيل الزيارات التي تقوم بها السفن الروسية إلى ميناء الكويت استغلالاً جيداً أوحى للجانب البريطاني بوجود مشاورات ومشروعات مهمة يجري بحثها بين الطرفين الكويتي والروسي. واقترح افتتاح مكتب بريد بريطاني في الكويت لتسهيل حركة الاتصال بين الكويت والخارج، وذلك في سنة 1901م، وحين وجد معارضة بريطانية لهذا المشروع انتهز فرصة زيارة اللورد كيرزون للكويت في سنة 1902م لكي يثير هذا الأمر من جديد، وقد تم له ما أراد في سنة 1904م بموافقة وزير الدولة البريطاني لشؤون الهند، وما كان قصْدُ مبارك من ذلك إلا قطع السبيل على أي طلب تركي للتقدم بطلب لإنشاء هذا المرفق في الكويت، وذلك حرصاً منه على استقلال وطنه، فالمقصد العثماني يختلف كثيراً عن المقصد البريطاني الذي يسير مع الكويت وفق اتفاقية تعاقدية واضحة المعالم.

وكان حريصاً على الاستفادة من هذا الاتفاق، واستغلال كل فرصة يمكن أن تتيح له أو لوطنه فائدة، ولم يكن مستسلماً لهذا الجانب أو ذاك، بل إننا على العكس من ذلك نراه واعياً لكل ما يحيط به حتى لقد كتب المقيم السياسي في الكويت رسالة إلى الوكيل السياسي البريطاني في بوشهر (نوكس) بتاريخ 27 من مايو لسنة 1909م يقول فيها: «لست متفائلاً جداً حتى أتوقع من مبارك أن يحيطني بثقته الكاملة التي لا يوليها لأي شخص، لكنه في الوقت نفسه يستغل بمهارة فائقة، وحنكة كبيرة، نفوذه على السلطات البريطانية بما يحقق أهدافه وخططه الخاصة».

وعندما دارت المفاوضات بين الجانب البريطاني من جهة، والجانب العثماني من جهة أخرى بشأن نصوص اتفاقية سنة 1913م التي حددت إلى حد ما وضع الكويت وحدودها، كان الجانب البريطاني لا يني في الاتصال مع الشيخ مبارك من أجل اطلاعه على كل ما يدور في تلك المفاوضات، وأخذ رأيه عندما يستجد أمر من الأمور يرى الجانب البريطاني أن للشيخ فيه رأي معين لابد من أخذه في الحسبان. وفي هذه الاتصالات يتضح جلياً حرص مبارك على استقلال بلاده، وإيضاح حدوده، والاعتراف بهذه الحدود، وقد كان في تلك البنود ما حاول الجانب العثماني إدراجه مع أجل مصالح خاصة به، ولكن مباركاً حين تم الاتصال به لأخذ رأيه في هذا الخصوص رفضه رفضاً تاماً، وهذا هو ما كتبه المعتمد البريطاني في الكويت «شكسبير» إلى المقيم السياسي في الخليج الماجور «كوكس» في 30 من أبريل لسنة 1913م حول اتصالاته مع الشيخ مبارك المتعلقة بالاتفاق، وهو هنا يبدي الرأي الذي وجد مباركاً غير متنازل عنه بشأن أمرين كان العثمانيون يحاولون إدراجهما ضمن نصوص الاتفاق المذكور، أحدهما إصرارهم على إطلاق لقب قائمقام عليه، والثاني هو طلبهم إرسال مندوب تركي يمثلهم في الكويت، وقد جاء في نص رسالته ذكر لهذين الأمرين حين قال:

1- لقب قائمقام لقب صغير، ويعني أن الكويت قضاء، وفي مقابل ذلك فالشيخ يعامل - الآن- من قبل الحكومة البريطانية كحاكم للكويت، وهو لم يهتم بلقب قائمقام، ويستخدم في رسائله دائماً «حاكم الكويت ورئيس قبائلها».

2- إن المادة التي تنص على استقبال مندوب تركي نعترض عليها بشدة، والشيخ سوف يعارضها، ولم يفكر أبداً في أن هذا يمكن أن يحدث يوماً ما، ولا يمكن تصور مدى ما يحدث من مؤامرات عند وجود مقيم تركي في الكويت، وسوف يعتبره الشيخ جاسوساً على الكويت.

هذا إلى جانب مواقف كثيرة وقفها الشيخ مبارك في سبيل وطنه، وعلى الأخص في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، ثم الفترة التي لحقتها، فقد شارك مشاركة تامة في هذه الحرب بقدر ما يستطيع، وكان دوره في ذلك هو دور المحارب الحليف.

وفي نهاية حديثنا هذا لابد من وأن نشير إلى المرحلة الاخيرة من مراحل الحرب العالمية الثانية التي أشرنا إليها. وهذه المرحلة هي التي تحدث عنها الدكتور حسين محمد البحارنة في كتابه: «الوضع القانوني لدعوى العراق بالسيادة على الكويت» ص31، وذلك حين قال:

«عندما دخلت تركيا الحرب ضد بريطانيا في أكتوبر 1914م أعلن الشيخ مبارك وقوفه إلى جانب بريطانيا، ولعب دوراً نشطاً في الأعمال الحربية ضد الاتراك في البصرة، وباعتباره شريكاً في الحرب، فله حق المنتصر. وقد تضمنت معاهدة سيفر لسنة 1920م ومعاهدة لوزان لسنة 1923م وجهة نظر القانون الدولي حيث فرضتا قيوداً محددة توضح الموقف من الدولة العثمانية وممتلكاتها السابقة، ولم يكن وضع الكويت مثل وضع العراق لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية».

فهذا تفسير علمي لواقع ما حدث للكويت التي كانت ضمن المحاربين في الحرب العالمية الأولى وكان لها حق المنتصر كغيرها.

وكل ما كان يقوم به الشيخ مبارك الصباح مِمَّا أشرنا إليه انما يدل على انه والد الجميع كما كانوا يطلقون عليه، وبسبب ذلك فقد كان الأهالي يحبونه ويحرصون على بقائه، وأدَّى بذله في سبيل الكويت الى اهتمام المواطنين بوطنهم والدفاع عنه وعدم إتاحة الفرصة لأعداء الكويت حتى ينقضوا عليها وعلى أميرها. وهذا نموذج لما ذكرناه.

إذا سرت على الطريق الدائري الرابع، وجعلت منطقة الروضة السكنية على يمينك فسوف يمر بك شارع عريض، بعيد الامتداد، يبدأ من عند الطريق الدائري الرابع داخلاً في هذه المنطقة بين القطعتين الاولى والثانية من قطعها التنظيمية.

هذا هو الشارع المسمى: شارع علي سليمان بوكحيل.

من هو هذا الرجل الذي صنع شيئاً يستحق بسببه ان يطلق اسمه على شارع كبير مثل هذا.

إنه أحد الرجال الذي يحبون وطنهم ويفضلونه على كل شيء في هذه الدنيا. وقد تحمل الصعاب في سبيل ذلك، فأدى بصبره وقوة تحمله لبلاده خدمة كبيرة لا تنساها له الكويت، ولا ينساها أهلها. وذلك انه بعد مضي فترة قصيرة على بداية حكم الشيخ مبارك الصباح التي كانت في سنة 1896م، تعرضت الكويت لغزو غادر جاءها بحراً بواسطة عدد من السفن. وفي أثناء تحرك قوات الغزو كان علي بوكحيل خارجاً من البصرة في طريقه الى وطنه. وعندما رأه القائمون على تلك القوات دخلتهم الخشية من أن يقوم هذا الرجل بالابلاغ عنهم. يقول السيد يوسف بوكحيل حفيد علي أبوكحيل عن جده انه قام بدور التنبيه الى هذا الخطر الداهم الذي يهدد سلامة البلاد، «فقد كان مسافراً الى البصرة وفي اثناء الطريق العائد التقى بالحملة المتوجهة الى الكويت فاخذوه معهم اسيراً واستحوذوا على ما معه من زاد وغيره وضربوه واخذوا يسالونه عن الشيخ مبارك الصباح وأين ينام فلم يتحصلوا على علم منه، إذ إنه كان يجيبهم بأنه لا يدري. فأطلق سراحه، وما كاد يغيب عن أبصارهم حتى اتجه الى الكويت من جهة اخرى وجاء خلسة تحت جنح الظلام، فوجد الكويتيين لا يعلمون شيئاً من أمر هذه الحملة، فذهب فوراً إلى الشيخ مبارك في قصره وأخبره الخبر اليقين».

وعندما استمع الشيخ إلى ما قاله علي بوكحيل أمر بالاستعداد للدفاع عن الوطن، وندب الناس إلى القيام بواجبهم تجاه الغزاة، وفي الصباح كان جمع من الرجال يفقون باسلحتهم على ساحل بنيد القار ينتظرون اقتراب القادمين، ولكن هذا الجمع ولو لم يطلق رصاصة واحدة كان كافياً لصد اعداء الكويت وابعادهم عنها فعادوا خائبين لم يحققوا شيئاً من آمالهم، إذ لم يتمكنوا من تحقيق المفاجأة التي كانوا يعتمدون عليها. ذكر المؤرخ الشيخ عبدالعزيز الرشيد هذه الحادثة بالتفصيل، وذكر ان الرجل الذي نبه البلاد الى الخطر كان حيا عند كتابته لكتابه «تاريخ الكويت» وانه قد بلغ من الكبر مبلغا كبيراً. وأن هذا العمل الجليل الذي قام به، والمخاطرة بنفسه التي أنقذت البلاد لم تعد عليه بشيء بسد حاجته ولولا ما كتب عنه الرشيد في كتابه والاستاذ سيف مرزوق الشملان في مجلة البعثة، ولولا قيام بلدية الكويت بتسمية الشارع الذي أشرنا إليه باسمه لنسيه الناس.

وإذا أردنا أن نعرف المزيد من معاناته في سبيل أداء مهمته الوطنية، فهذا هو حديث الأستاذ سيف الشملان، يقول: إن القادمين رأوا سفينة كويتية قاصدة الكويت فالقوا القبض على صاحبها «علي بوكحيل» «وبعد أن أخذوا ما في السفينة من ماء وطعام كما أخذوا البوصلة «الديرة» وأخذوا عَلَى «بوكحيل» العهود والمواثيق بأن لا يذهب إلى الكويت ثم أطلقوا سراحه.

وهذا ليس من الحزم في شيء، بل الواجب يقضي بأن يبقوا السفينة عندهم لكي لا تفسد خطتهم ولا ريب أنهم اعتمدوا على أن يكون الهواء موافقاً لسيرهم. ومن المؤكد أنهم بذلك يصلون إلى الكويت قبل وصول أبي كحيل، وهذا ليس بمضمون أن يقع. وكان عملهم في اطلاق سراح أبي كحيل من حسن حظ مبارك. إذ إنه أتي الكويت وأنذر مباركاً وكان لا يَعْلَمُ عن الأسطول شيئاً فجهز السفن والرجال. ومن حسن حظ الشيخ مبارك أيضاً أن الهواء كان معاكساً لسير الأسطول».

هذه صورة من صور الحياة في ماضي الكويت وهي ذات دلالة على اخلاص الكويتيين لوطنهم ولأميرهم وعلى استعدادهم لبذل الأرواح في سبيل ذلك.

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وهنا نستطيع أن نقول: إن الشيخ قد جابه - كما رأينا - كثيراً من المشكلات منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، ولكن الغالبية الكبرى من هذه المشكلات - إن لم تقل كلها - جاءت من الخارج. وقد تصدى لها بما عرف عنه من حنكة سياسية، وقدرة دبلوماسية، كما اننا قد لاحظنا الظروف القاسية التي كان يتعرض لها ثم يخرج منها سليما معافى، فيمضي في طريقه إلى بناء الكويت، ووضعها في مكانها اللائق بها.

وبكُلِّ ذلك فإننا سوف نذكره كثيراً، ونذكر كل ما قام به من أجلنا ومن أجل بلادنا.

