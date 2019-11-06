وطن النهار

وصف آمر قاعدة عبدالله المبارك الجوية عميد ركن طيار فيصل حمود الشمري العلاقات بين الكويت وايطاليا بالممتازة وتتطور باستمرار نحو الأفضل.

وقال العميد الشمري في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بعيد الجيش الايطالي أول من أمس الذي اقيم بفندق الريجنسي ان العلاقات العسكرية بين البلدين جيدة ومتطورة أيضا.

بدوره قال الملحق العسكري الايطالي العقيد فيتو كراكاس انه قبل 101 عام وفي 4 نوفمبر انتهت الحرب العالمية الأولى بالنسبة لايطاليا بالتوقيع على وقف اطلاق النار بين الامبراطورية النمساوية المجرية وايطاليا، ومنذ ذلك التاريخ تحتفل ايطاليا بيوم القوات المسلحة كل عام في هذا التاريخ تخليدا لذكرى من راحوا ضحية في هذه الحرب، مضيفا أنه في العام الحالي يتزامن الاحتفال بمرور 101 عام مع ذكرى اعادة فتح

الملحقية العسكرية الايطالية في الكويت.

واضاف أنه في عام 1991 عندما دعا المجتمع الدولي للمشاركة في تحرير الكويت لم تتردد ايطاليا في ارسال قوات لها للمشاركة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وكانت المشاركة الايطالية عبارة عن 2000 جندي و8 طائرات تورنادو ووحدة من طائرات الاستطلاع RF-104 و17 سفينة حربية، حيث شاركوا في عمليات عاصفة الصحراء ودرع الصحراء والامداد المريح، وما يزال لدينا العديد من القوات في الكويت حتى اليوم ضمن التحالف ضد داعش من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدا التزام بلاده باستقرار المنطقة، مشيداً باستضافة قواتهم في قواعد سلاح الجو الكويتي، وكذلك بدعم أصدقائهم الأميركان في معسكر عريفجان.

وذكر كراكاس ان 4 طائرات يوروفايتر في الكويت وفي ظرف 8 أشهر فقط قامت بالطيران لأكثر من 1.200 ساعة، وذلك منذ مارس 2019 لتظهر أنه على الرغم من الظروف الجوية القاسية، فان يوروفايتر قد نجحت بمهماتها.

وختم بقوله: يشرفني أن أكون الشخص الذي أعاد فتح مكتب ملحق الدفاع الايطالي في الكويت والذي يعمل جنبا الى جنب مع مكتب ملحق الدفاع الكويتي في روما، مما أوصل التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية ايطاليا ودولة الكويت الى آفاق جديدة.

