وطن النهار

تفقد رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح أمس الثلاثاء مكتب الوكالة في العاصمة الايطالية روما في اطار

جولة أوروبية لمتابعة وتطوير الأداء الاعلامي.

واطلع الشيخ مبارك الدعيج على عمل مكتب الوكالة بمقر رابطة الصحافيين الأجانب وسط روما وآليات العمل ومتابعة الأحداث من خلال التواصل مع الجهات الرسمية والاعلامية ومع سفارة الكويت ومقار المنظمات الدولية في ايطاليا.

كما تعرف الدعيج الذي يرافقه مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة ب(كونا) عصام الرويح على دور (رابطة الصحافيين الأجانب في ايطاليا) وما توفره من تسهيلات لوجيستية ومهنية لمراسلي وسائل الاعلام الأجنبية.

وشدد على أهمية التواصل الوثيق مع سفارة الكويت وقنصليتها العامة وممثليها لدى المنظمات الأممية وسائر الجهات الكويتية في ايطاليا والحرص على متابعة الأحداث والأخبار عن كثب ومن مصادرها الموثوقة وفق معايير المهنية والمصداقية لترجمة مهمة الوكالة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية.

وأكد الدعيج أهمية دور مكاتب وكالة الأنباء الكويتية في العواصم الرئيسة في دعم السياسة الخارجية للكويت بما يعبر عن دورها ومكانتها الاقليمية والدولية.

