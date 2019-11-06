وطن النهار

قال المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور احمد المنظري أول من أمس الاثنين ان الكويت ستمول برامج لمكافحة انتشار الحصبة بين أطفال اللاجئين السوريين في لبنان وأطفال لبنان معربا عن تقدير المنظمة للمساهمات الكويتية ذات المردود «الايجابي».

جاء ذلك في تصريح أدلى به المنظري لـ (كونا) عقب اجتماعه مع مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم بمقر المندوبية الكويتية. اضاف المنظري ان هذا الدعم الكويتي «المتكامل والشامل» يأتي بعد اطلاع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على مشكلة انتشار الحصبة بين اطفال اللاجئين السوريين في لبنان وسهولة انتقالها الى اطفال سورية.

واوضح انه تم خلال اللقاء مناقشة برامج منظمة الصحة العالمية المختلفة التي تمولها الكويت في العراق واليمن ولفائدة اللاجئين السوريين أيضا والتي كان لها بالغ الأثر في مواجهة الازمات الصحية الناجمة عن الاوضاع هناك.

واكد ان الدعم الكويتي يعتبر «امرا حيويا» لدعم الاستجابة الصحية المنقذة للحياة في المناطق المتأثرة بالصراعات بالاضافة الى تحسين مراقبة الامراض الوبائية المعرضة للامراض المعدية والامراض غير السارية والتطعيم والتصدي لها.

وبين كيف ان الكويت هي «الداعم الانساني الرئيس» للتعامل مع الملفات الصحية للشعبين السوري واليمني حيث مكن دعم الكويت منظمة الصحة العالمية من توفير ما يقارب من 220 ألف علاج لأدوية السرطان التي توجد حاجة ماسة لها للمرضى السوريين.

