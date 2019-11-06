وطن النهار

أكد السفير السلوفاكي لدى البلاد ايجور هايدوشيك أن (مجموعة فيشغراد) والتي تعرف اختصارا بمجموعة (V4) تضم كلاً من دول هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا والتشيك، لافتا الى أن (V4) هو تحالف سياسي وعسكري وثقافي لدول أوروبا الوسطى مشيرا الى أن تلك الدول تحظى بثقافات شبه متقاربة، موضحا أن الهدف من الجولة الترويجية للسياحة في الدول الأربعة تهدف الى تعريف السائح الكويتي والخليجي بالامكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها الدول الأربعة بحضور ممثلين عن وكالات السياحة والسفر فيها لتعزيز التعاون مع نظرائهم في الكويت بهدف زيادة عدد السائحين من منطقة الخليج الذين يزورون أوروبا الوسطى.

ولفت هايدوشيك في تصريحات للصحافيين على هامش جولة ترويجية للسياحة في دول الـ (V4) بعنوان «اكتشف أوروبا الوسطى» أقيمت مساء أمس الأول في فندق ومنتجع النخيل الى أن سلوفاكيا دولة سياحية من طراز فريد تتمتع بامكانات سياحية هائلة تجعل منها وجهة سياحية محببة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر حوالي 1300 تأشيرة سنويا ولكن هذا العدد لا يعكس العدد الحقيقي للسائحين الكويتيين الذين يزورون سلوفاكيا لأن عدداً ليس بالقليل من الكويتيين لديهم تأشيرات شينغن طويلة المدى من دول أوروبية أخرى.

بدوره أكد السفير الهنغاري لدى البلاد د. اشتفان شوش أهمية هذه الجولة الخليجية للترويج للسياحة في أوروبا الوسطى، حيث إنها تكشف الامكانات السياحية الرائدة الـ (V4) وتعيد اكتشافها كوجهة سياحية مميزة، مشيرا الى الاقبال المتنامي من السائحين من مختلف دول العالم على زيارة المنطقة سنويا، لافتا الى أهمية السائح الخليجي للدول الأربعة وذلك هو الهدف من القيام بهذه الجولة الترويجية.

من جانبه أكد السفير التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك ان الجولة هي نتاج التنسيق والتعاون بين دول الـ (V4) في المجالات السياحية والثقافية وتعكس اهتمامهم بالمنطقة والحرص على زيادة عدد السائحين منها، لافتاً الى أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر حوالي 4000 تأشيرة سنويا للكويتيين فقط بخلاف العدد الذي يتم اصداره للمقيمين في الكويت، مشيرا الى ان السائح الكويتي محل ترحيب وحفاوة بالغة في التشيك، معربا عن سعادته لاهتمام الكويتيين بقطاع العقار في بلاده واقبالهم على شراء وحدات سكنية هناك.

من ناحيته أكد السفير البولندي بافيل ليهوفيتش ان العرض الترويجي للسياحة في دول الـ (V4) يهدف للتعريف بالامكانات والطاقات السياحية الفريدة والمتميزة التي تمتلكها دول وسط أوروبا وهي مبادرة مشتركة لزيادة أعداد السائحين من منطقة الخليج.

