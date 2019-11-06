وطن النهار

أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر أول من أمس الاثنين عن مشاريع انسانية لتحسين اوضاع اللاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة. وقال البدر في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ أربيل فرست صوفي وممثل المفوضية الأممية في العراق «ان للكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دوراً بارزاً في تقديم الخدمات الانسانية للاجئين في جميع البلدان ولاسيما اللاجئين السوريين في عدد من الدول خصوصا المقيمين في اقليم كردستان العراق». واضاف انه تم تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية للاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق ضمن الخطة المرسومة لدى الصندوق وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث استفاد منها اكثر من 100 ألف لاجئ سوري. وأكد أن المشاريع التي تم تنفيذها تهدف الى تحسين 1500 ملجأ للاجئين السوريين بمخيم (دوميز) بمحافظة دهوك اضافة الى بناء 156 ملجأ جديدا في المخيم نفسه وبناء الطرق ومشاريع المياه في عدد من المخيمات باربيل ودهوك.

وأكد ان الصندوق سيواصل تقديم المشاريع الانسانية للاجئين بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة للتخفيف عن معاناتهم.

