وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية والتطوير رجاء بوعركي، بدء التربية إتمام اجراءات التعيين الخاصة بالكويتيين والوافدين و«البدون» في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، لافتة إلى أن تعليمات صدرت من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووكيل الوزارة د. سعود الحربي بشأن البدء باتمام اجراءات التعيين للمرشحين للعمل من الكويتيين وفق حاجة الوزارة وتأجيل تطبيق اجراء معادلة الشهادات لخريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقالت بوعركي في تصريح صحافي على هامش جولة قامت بها أمس على صالة المراجعين الخاصة باستقبال الراغبين باتمام اجراءات التعيين في التربية، أنه بعد صدور التعليمات تم وضع آلية للعاملين في مراقبة التعيين حيث خصصت صالة لمراجعات الكويتيين واخرى لغير الكويتيين، وتم استقبال المراجعين وتسهيل اجراءاتهم وتوفير الاعداد المناسبة من الموظفين للقيام بهذه المهام، لافتة إلى أن موضوع استثناء معادلة الشهادات الجامعية لخريجي جامعة الكويت و«التطبيقي» بينما تستمر اجراءات معادلة الشهادات بالنسبة لخريجي الجامعات الخارجية وهو اجراء متبع وليس بجديد حيث أنه من شروط التعيين أن تكون الشهادات الجامعية معادلة من «التعليم العالي» للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.

وأضافت أنها قامت بجولة تفقدية لصالات استقبال المراجعين للتأكد من سير آلية العمل وتسهيل الاجراءات وسرعة اتمامها، موضحة أنه تم وضع جدول مواعيد بالنسبة للوافدين لاتمام اجراءاتهم بينما ترك الباب مفتوحا للكويتيين لاتمام اجراءاتهم في أي وقت يرغبون به، مشيرة إلى أنه تم الايعاز كذلك للمناطق التعليمية بالبدء باتمام اجراءات التعيين للكويتيين حيث أن بعض التعيينات للمعلمين تتم من خلال المناطق التعليمية التابعين لها. وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية رفع الحظر أخيراً عن حوالي 600 درجة وظيفية لتعيين المعلمين غير الكويتيين، حيث تم البدء باتمام اجراءات المعلمين المتعاقد معهم محليا اضافة إلى التعاقدات الخارجية والتي تصل إلى 360 معلما بحسب احتياجات قطاع التعليم العام، منوهة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على اتمام اجراءات المعلمين من فئة «البدون» ممن تنطبق عليهم شروط التعيين بحسب الاحتياج والتخصص المطلوب.

