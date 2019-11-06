وطن النهار

أكد ديوان الخدمة المدنية أمس الثلاثاء حرصه الدائم على تشجيع طاقات العمل الإبداعية والمتميزة في مختلف المجالات الإدارية والصحية والتعليمية والتكنولوجية وتنمية المجتمع وتمكين الشباب.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بالديوان أحمد الكندري في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل (الخدمة المدنية) بدر الحمد في افتتاح الندوة التعريفية لجائزة التميز الحكومي إن الديوان يسعى إلى تشجيع طاقات العمل إيمانا منه بأن الشباب هم صناع التغيير لذا يعمل على بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة.

وأضاف الكندري أن جائزة التميز الحكومي العربي تخلق جوا من التنافس لرفع جودة الخدمات ورضا المواطنين في جميع الدول العربية مثمنا جهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية في سبيل تحقيق الترابط والتعاون بين جميع الأجهزة الحكومية في الدول العربية.

ولفت إلى أن إقامة الندوة في الكويت من شأنها المساهمة في إنجاح وترسيخ اهداف الجائزة التي تمثل أبرز أهدافها المرجوة في تنافس أبناء الوطن العربي لتبني التميز والكفاءة بالعمل وتحقيق الجودة الشاملة وتوفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في الوطن العربي. وأعرب الكندري عن الأمل في أن تحقق تلك الجائزة ثمارها وأن تحدث نقلة نوعية في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في الدول العربية. بدوره قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمته إن الجائزة تهدف الى تعزيز مسيرة التميز لدى المؤسسات العربية وتشجيع مؤسساتها للاشتراك في الجائزة والاستفادة مما تقدمه لتعزيز مسيرة التنمية الإدارية العربية والأداء المتميز للمؤسسات العربية.

وأكد القحطاني أهمية تحقيق الرؤية لكل جهة وتوظيف الموارد والمحاسبة والمساءلة «التي ستؤدي إلى استثمار فاعل في مواردنا البشرية والطبيعية» لافتا إلى أن دول الخليج لديها تجارب مبهرة ومشرفة في هذا المجال.

