وطن النهار

أطلق حراس الامن في مدارس الفروانية بمختلف مراحلها الدراسية صرخة عبر «النهار» يطالبون بنظرة رحمة من قيادات شركتهم للحراسات، ووزارة التربية، حيث يعيشون أوضاعاً سيئة للغاية ليس على مستواهم فقط، بل امتد تأثيرها المزري إلى اسرهم في بلادهم، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة اشهر رغم الوعود التي تلقوها بان «الازمة» سوف تنفرج منذ شهر أغسطس الماضي، ومما «زاد الطين بلة» انهم يعيشون على أرض الكويت وهم مخالفون لقانون الإقامة بعد انتهاء اقاماتهم في شهر أغسطس.

وقال المتحدث بالنيابة عنهم لـ «النهار» بانهم لم يتعرضوا لهذا الموقف على الاطلاق على مدى السنوات الثلاث الماضية التي كانوا يعملون فيها تحت مظلة العقد بين شركتهم ووزارة التربية، حيث كانت الأخيرة تسدد الرواتب للحراس والحارسات بانتظام، وكان التأخير في إيداع «المعاشات» في البنوك من أصحاب الشركة الذين كان يحققون أعلى فائدة من المبلغ حتى لو كان لأيام .

وأضاف المتحدث بان الورطة الكبرى ليست في تأخير الرواتب،لان من الممكن «السلف» إلى حين ميسرة، وانما المصيبة التي جعلت الجميع في منتهى الرعب ورهائن أماكنهم انتهاء اقامتهم، رغم انهم سددوا لشركتهم مبلغ 70 ديناراً قيمة تجديدها بعدما رفضت الشركة تحمل هذا المبلغ كعادتها سنوياً. وناشد المتحدث اهل الخير في الكويت العمل على انقاذ هؤلاء الحراس المطالبين بحماية المدارس وتلاميذها وطلابها وهم لا يجدون قوت يومهم وحاجات أسرهم، بل لا يستطيعون العلاج حتى من لفحة برد لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المستوصفات او المستشفيات لانتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية.

