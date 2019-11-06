وطن النهار

أعلنت رئيس مجلس أمناء شركة الانظمة المتكاملة الشيخة سهيلة الصباح عن اقامة مؤتمر رقمنة الاتصال الاستراتيجي لمواجهة ازمات العلاقات العامة.

وقالت في مؤتمر صحافي: انطلاقا من كلمة صاحب السمو أمير البلاد في العشر الاواخر من شهر رمضان وتأكيده على انحراف وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها الى معول هدم في جسم وجسد اللحمة الوطنية وكذلك تأكيده مرة اخرى في الخطاب السامي في دور الانعقاد الرابع في مجلس الأمة الاخير في نهاية أكتوبر الماضي والذي أكد فيه ضرورة عدم الاستماع الى الاشاعات وتوحيد الكلمة وتوحيد الصف واننا نعيش في بيئة آمنة واستقرار وسلام ونزولا عند رغبته الكريمة فقد إلينا على انفسنا ان نشارك في المساهمة في هذه القضية المهمة والتي تتعلق برقمنة التواصل ا لاستراتيجي في مواجهة ازمات العلاقات العامة وكذلك مواجهة الاشاعات والتواصل مع الجمهور ومفاهيم ادارة الازمات والتنسيق بين القطاعات الحكومية والاهلية وادارات العلاقات العامة والاعلام والتوجيه المعنوي في القطاعات العسكرية وكذلك الجهات الدبلوماسية وكل ذلك سوف ينصب في مصلحة البلد وبتوجيهات الرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد لسنة 2035 والتي تنص على انه لابد ان يكون هناك امن واستقرار لكي تنفذ هذه الرؤية وتجري على أحسن وأكمل وجه.

وأضافت: نتقدم بالشكر لراعي المؤتمر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على رعايته للمؤتمر وكذلك لسفارة الولايات المتحدة الاميركية ومكتبة الكويت الوطني وشركة اوريدو للاتصالات على مساهمتهم في رعاية ودعم المؤتمر. كذلك اتقدم بالشكر للدكتور محمود الهاشمي رئيس المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة في شركة «اسمك» للاستشارات والتدريب وجميع الحضور الصحافي على تغطيتهم لهذا المؤتمر الصحافي.

من جانبه قال رئيس المؤتمر د. محمود الهاشمي: نشهد اليوم على المستوى العالمي احداثاً جمة في كل المجالات يصعب التعامل معها والسيطرة على نتائجها وذلك لعدم تفعيل الدور المؤثر للعلاقات العامة في ادارة الأزمات والسيطرة عليها، وانطلاقا من كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في الحرص على التعامل مع المشكلات والقضايا سواء كانت على المستوى المؤسسي او المحلي والاقليمي بالحكمة والمنطق والحجة السليمة، حرصا منا على تحقيق رؤية سموه في كل المجالات لذلك نسعى اليوم لابراز الدور الفعال للدولة ومؤسساتها الحكومية والاهلية في مجال التعاطي والتعامل مع الازمات التي تخص مجال العلاقات العامة باعتبارها عاملاً مهماً ومؤثراً في ظل الاحداث التي نعاصرها على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

وأضاف ولاننا على يقين باهتمامكم وحرصكم على مواكبة الظروف التي نواجها اليوم بكل حنكة ودارية في التعامل معها يهمنها اليوم اقامتنا للنسخة الثانية من مؤتمر العلاقات العامة «رقمنة الاتصال الاستراتيجي لمواجهة ازمات العلاقات العامة» والذي يتمحور حول دور العلاقات العامة في ادارة الأزمات بمراحلها الثلاث وعلى مستوى عدة نطاقات محلية كانت او دولية.

وزاد: نتطلع في هذا المؤتمر الى ابراز الدور الفعال للاجهزة الحكومية والخاصة في العلاقات العامة وآلية مواجهة الازمات والتصدي لها وأهمية العالم الرقمي الحديث في هذه الدائرة وتأثيره في مراحل الازمات وكيف يمكن للعلاقات العامة حل هذه الازمات عبر وسائل التواصل الحديثة حيث اصبح العالم الرقمي اليوم المنصة الاولى للتعامل مع الازمات والتصدي للمحتوى المجتزأ والناقص لما ينشر في الازمات.

وختم بقوله: ولذلك وبناء على رؤيته السامية وحرصه الكبير فقد تم بعون الله تنظيم المؤتمر الذي سيكون تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وسيقام في مكتبة الكويت الوطنية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2019 الذي يعنى بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي لمواجهة ازمات العلاقات العامة والتي تلعب دورا مهما وجوهريا في استقرار وأمن البلاد.

