وطن النهار

قررت المحكمة الادارية امس احالة الدعوى المقامة من المحامية أنوار الجبلي التي تطالب فيها بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الكويت، إلى دائرة اخرى. والجدير بالذكر أن المحامية أنوار الجبلي تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة تطالب فيها بوقف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لما له من أثر سلبي على المجتمع الكويتي في نشر الإشاعات والإسهام في هدم القيم والأخلاق، بحسب ما ذكرته في دعواها. وأكدت المحامية أن «انتشار الإشاعات في (تويتر) أصبح آفة، خصوصاً في ظل ضعف رقابة الدولة على الحسابات الوهمية وضخامة عدد مستخدميها.

