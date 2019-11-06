وطن النهار

نفذ الجهاز الرقابي في فرع بلدية الفروانية ممثلاً في إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق وقسم إزالة المخالفات حملة ميدانية بمرافقة وزارة الداخلية لمنطقتي الجليب والحساوي وبهدف ازالة المقاهي المقامة على املاك الدولة دون وجه حق، بالاضافة لمتابعة خطة البلدية المتعلقة بالنظافة تماشيا مع حملة «خلها نظيفة».

وتواجد في الحملة الميدانية للفرع مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق سعد الخرينج ورئيس قسم إزالة المخالفات بالفروانية فهد المويزري ورئيس النوبة «ج» في مركز الجليب عبد العزيز الوهيدة ورئيس النوبة «أ» قسم ازالة المخالفات احمد وبران وذلك لمتابعة عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة، الى جانب مركز نظافة الجليب بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق الذي قام بعمليات التنظيف ورصد السيارات المهملة والمنشآت المقامة على أملاك الدولة التي تقع ضمن اختصاص الادارة.

وقامت كاميرا «النهار» برصد حالة الفوضى في منطقة جليب الشيوخ التي أصبحت منطقة موبوءة نتيجة تراكمات سابقة، الأمر الذي حدا بالأجهزة الرقابية في البلدية بالتصدي للمظاهر السلبية القائمة بالمنطقة من خلال شن حملات دورية ومستمرة، إلى أن تقوم اللجنة المنبثقة المعنية بالمنطقة والتي تضم عدد من الجهات بدراسة وضع المنطقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها،علما أن اللجنة تضم 7 جهات حكومية هي البلدية، ووزارات الداخلية، والكهرباء والماء، والأشغال، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهيئة البيئة وهيئة الغذاء.

وكان وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة في وقت سابق قد رفع تقرير لمجلس الوزراء يتضمن المقترحات والإجراءات التي سيتم مناقشتها عبر اللجنة التي لها ستة أشهر لإيجاد حل جذري لحالة الفوضى في منطقة جليب الشيوخ التي تعتبر منطقة استراتيجية، ولاسيما أنها تعتبر واجهة حضارية للبلاد، وقريبة من المطار الدولي، ومن جامعة الشدادية.

