وطن النهار

تمكن رجال مكافحة الجرائم الالكترونية من القبض على وافد آسيوي يقوم بتصوير النساء ونشر مقاطع الفيديو على برامج التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكن من القبض على مقيم آسيوي الجنسية يقوم بتصوير ونشر مقاطع فيديو لنساء دون علمهن على أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة أنه أثناء الحملة التي تجريها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تبين وجود حساب لمقيم آسيوي يعمل سائقاً حيث يقوم بتصوير ونشر مقاطع فيديو لنساء دون علمهن على حسابه الشخصي.

وأضافت الإدارة أنه تم احضار المتهم واقر بأنه صاحب ومستخدم الحساب وهو من يقوم بنشر وتصوير المقاطع محل الواقعة، و تم إحالته إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.