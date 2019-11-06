وطن النهار

تمكن رجال أمن الفروانية من القبض على شاب كويتي متعاط قام بعملية سطو مسلح على مطعم في منطقة الأندلس مستخدماً مسدس غاز.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني ان بلاغاً ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل عمال مطعم في منطقة الأندلس أفادوا بان شخصا مقنّعا حاول السطو على مطعمهم مشهراً سلاحاً نارياً وعلى الفور توجهت دوريات أمن عام محافظة الفروانية إلى المكان وعند دخول المطعم أفاد العمال بأنهم تصدوا للسارق وهرب ولم يسرق شيئاً.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن قاموا بملاحقة المتهم وألقوا القبض عليه في مكان قريب من واقعة السطو وتبين أنه مواطن بحال غير طبيعية وعثر بحوزته على عشر حبات كبتي وقفازات وقناع، واكتشفوا أن السلاح الناري الذي كان بحوزته عبارة عن مسدس غاز، كما اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا التعاطي والسرقة، وأحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

