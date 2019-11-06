وطن النهار

أكدت رئيسة مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي أن أكاديمية المعلوماتية من شأنها ترسيخ الاهتمام بالتعليم والتدريب الرقمي بهدف تعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد المعرفة بما يلبي الرؤية السامية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخة عايدة الصباح مساء أول من أمس الاثنين بمناسبة افتتاح معرض المشاريع والابتكارات التي أعدها خريجو الأكاديمية -وهي إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها الجائزة هذا العام- في ظل احتفالها بخريجي الدورة الثانية بأسس التصنيع الرقمي ضمن برنامج (تطوير) التابع للأكاديمية.

وأضافت أن أكاديمية المعلوماتية أتاحت فرصة لإقامة المعرض عبر برنامجها التطوير التقني الذي عكس نجاح دورته التي احتضنتها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة أكثر من 100 متدرب تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما. وأوضحت أن المتدربين تلقوا تدريبا منهجيا لإعدادهم للابتكار والإبداع بالصناعة الرقمية على أيدي مدربين على مستوى عالٍ من الحرفية والكفاءة من أكاديمية الصناع المتخصصة.

من جانبها، قالت منسقة أكاديمية المعلوماتية د. ليلى الموسوي إن من الأهداف الرئيسة للجائزة الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة وتهيئة الشباب للاسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية وتطوير المحتوى الرقمي العربي. وأضافت الموسوي أن الجائزة تهدف إلى إذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار بمجال تقنية المعلومات وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع للافادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة.

وأوضحت أنه تم تخريج الدفعة الثانية من دورة أساسيات التصنيع الرقمي التابعة لبرنامج التطور التقني لأكاديمية المعلوماتية للارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة وتهيئة الناشئة والشباب للاسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية والبرمجة. وذكرت أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات من شأنهما إلغاء وظائف عدة وستنشأ الكثير من الوظائف الجديدة التي تستثمر القدرات البشرية بطرق مختلفة تماما متوقعة أن يتنامى سوق الوظائف المرتبطة بالبرمجة والروبوتات خلال العقد المقبل.

وأكدت أن أنشطة جائزة المعلوماتية من شأنها تزويد جيل الناشئة والشباب الذين يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع الكويتي بمهارات عالية في البرمجة والروبوتات وغيرها من مهارات الثورة الصناعية الرابعة الضرورية للوظائف المستقبلية.

