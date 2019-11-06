وطن النهار

كشف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي، عن ترشيح الوزارة مدير ادارة التنمية التعاونية هيام الخضير ورئيس قسم التراخيص وعقود الاستثمارات جمال سليمان لمتابعة التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون رقم «30/2016».

واوضح الرشيدي في تصريح صحافي، ان وزارة الشؤون خاطبت وزارة الصحة بهذا الشأن واخطرتها بترشيح اثنين من موظفيها لمتابعة تطبيق القانون من قبل صيدليات الجمعيات التعاونية وهو القانون الذي يلزم ان يكون ترخيص الصيدلية في الجمعية التعاونية باسم صيدلي كويتي من خلال عضويتهما في اللجنة المشكلة من وزارة الصحة.

وذكر الرشيدي ان الوزارة خاطبت كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية بشأن اغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون «30/ 2016» والتأكيد على انه في حالة عدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي والاستمرار في المخالفة وعدم توفيق اوضاع الصيدلية في الجمعية التعاونية سيتم تحويل صاحب ترخيص الصيدلية والعاملين فيها للنيابة العامة.

