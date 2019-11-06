وطن النهار

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أول من أمس الاثنين ان حصول مختبر الكويت الوطني لشلل الاطفال أخيراً على أعلى المعايير العالمية يعزز خدمات الصحة العامة بما يحقق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة ورؤية (كويت جديدة 2035).

واكد الشيخ باسل الصباح لـ«كونا» بهذه المناسبة حرص جميع العاملين في الوزارة على صون الامن الصحي بالبلاد والتميز بالاداء وأعرب عن تهنئته للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والعاملين بقطاع الصحة العامة لهذا الانجاز الذي حققته مختبرات الصحة العامة.

من جهته اشاد مدير منظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط الدكتور احمد المنظري في بيان صحافي بهذه المناسبة بأداء مختبر الكويت الوطني لشلل الأطفال الذي وافق اعلى المعايير واحرز 100 في المئة في قائمة اختبارات الكفاءة لعام 2018. واوضح المنظري ان اداء مختبر الكويت احرز هذه النسبة العالمية في تقييم القدرة التقنية ومعرفة الخوارزمية الخاصة بالمرفق الاساسي لفيروسات شلل الاطفال. وبين ان المختبر تلقى ضمن (برنامج اختبار كفاءة الشبكة العالمية لمختبرات شلل الاطفال لمنظمة الصحة العالمية) مجموعة عينات مجهولة للاختبار مرسلة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العالمية والبيئة بغية تقييم كفاءته في عزل الفيروسات منها.

واعرب عن خالص تقديره للاسهامات المتميزة التي تواصل الكويت تقديمها للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الاطفال، متمنيا استمرار التعاون بين الكويت والمنظمة فيما يتم بذله من جهود لاستئصال هذا المرض على الصعيد العالمي في المستقبل القريب.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح لـ«كونا» بهذه المناسبة ان هذا الانجاز لمختبر الكويت الوطني لشلل الاطفال يعكس مدى تطوره ومستوى الاداء الفني والاداري في المختبر وجهود الكويت في برامج استئصال الفيروس العالمية.

