وطن النهار

رشحت وزارة الصحة معهد دسمان للسكري للتقدم للحصول على جائزة مؤسسة دولة الامارات العربية المتحدة للتنمية الصحية بمنظمة الصحة العالمية WHO لتميزه وانجازاته واسهاماته في مجالات الوقاية وعلاج وبحوث مرض السكري بالكويت.

واكدت الوزارة في بيان صحافي عن مخاطبة الوزير الشيخ د. باسل الصباح مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس ادهانوم مبدياً تزكية وزارة الصحة لترشيح معهد دسمان للسكري للتقدم للجائزة الدولية التي تمنح تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتُقدم للفائز بها ضمن اعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف.

وقال البيان ان جائزة مؤسسة دولة الامارات العربية المتحدة تأسست تحت مظلة منظمة الصحة العالمية عام 1993، وتمنح للأعمال والجهود والمبادرات المتميزة في مجالات الصحة العامة التي يقوم بها الأفراد او المؤسسات، بناء على ترشيح السلطات الصحية الوطنية، على ان يرفق بكتاب الترشيح الوثائق والمستندات والبحوث والانجازات التي قام بها المتقدمون للحصول على الجائزة، حيث تبدأ بعد ذلك لجنة الجائزة في دراسة طلبات الترشيح واختيار الفائز / الفائزين بها.

