وطن النهار

كرمت ادارة الصحة المهنية اول من امس مديرها السابق ومدير منطقة الأحمدي الصحية الحالي د. احمد الشطي امتنانا وعرفانا منها بالعطاء اللامحدود الذي قدمه للادارة لاكثر من 33 عاما قضاها في انشاء وتطوير ودعم مسيرة ادارة الصحة المهنية على جميع الصعد والمجالات.

وأعرب الشطي في كلمة له عن خالص اعتزازه وتقديره بهذا التكريم الذي يعكس علاقة زمالة وأخوة امتدت عقودا من الزمان، مؤكدا انه يشعر بكثير من الفخر والاعتزاز باعلان مبادرة المدن الصحية بخطاب الحكومة، وذكر مدينة اليرموك الصحية كنموذج يحتذى به ويلخص تعاونا وتنسيقا مع المجتمع لتحقيق غاية للتعامل مع التغطية الصحية الشاملة ومحددات الصحة في جوانب اخرى.

واستحضر الشطي اهمية خلق بيئة عمل صحية آمنة مشجعة وحاضنة ليتوهج فيها كل في مجال عطائه وابداعه، مشيدا بروح الأسرة الواحدة التي تتمتع به الادارة في مجال التعليم وتبادل الخبرات والحرص على التواصل بشكل مهني في هذا الجانب.

وعدد انجازات الادارة ومنها تدريب بعض الكوادر الكويتية خلال الفترة الماضية وتعزيز ادماج الصحة المهنية في خطة التنمية وبالتحديد في المدن الصحية كذلك، والتعاون الذي تم مع القطاعات الصناعية الخاصة والقطاع النفطي والخبرة التراكمية التي تولدت لدى الصحة المهنية في تقييم المهن الشاقة والخطرة، وفي تقييم مدى استحقاق البدلات للعديد من المهن والتوصيف الوظيفي لها والذي تعدى نحو 30 الف طلب يتم التعامل معه.

واكد الشطي ان العمل في منطقة الأحمدي الصحية يعتبر تحديا يستحق كل التجربة والخبرات التراكمية امامه لخلق بصمة ايجابية مستحقة في المنطقة، سواء على مستوى المستشفى او المراكز الصحية في المنطقة وعبر عن اعتزازه بالتعامل مع زملاء افاضل من المهنيين وفي كل التخصصات الطبية.

