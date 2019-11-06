وطن النهار

اختتمت أول من أمس الاثنين جائزة (أبطال رسل السلام) 2019 التي استضافتها الكويت لمدة خمسة ايام برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بتكريم كوكبة من الكشافة المشاركين ليكونوا سفراء لنشر ثقافة السلام عالميا.

شهد الحفل الختامي للجائزة الذي اقامته جمعية الكشافة الكويتية والهيئة العامة للشباب وجمعية المرشدات الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب تكريم 12 كشافا من اصل 80 مثلوا 170 منظمة كشفية من 38 دولة.

وقد استهدفت الفعالية التي جاءت ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الذي اقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية أكتوبر الماضي تبادل الخبرات بين الشباب.

في هذا الصدد قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لـ (كونا) على هامش الحفل: إن استضافة البلاد لهذا التجمع يعكس اهمية دورها في الاعمال الانسانية والتطوعية التي نالت بها ثقة واعجاب دول العالم.

واضاف الجبري ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الملتقى تسهم في تعزيز دور الكشفية ومن ثم تحقيق اهدافها في بناء ثقافة السلام بين الشعوب.

وهنأ حائزي الجائزة معرباً عن امله في ان يكونوا خير رسل مترجمين ما يحملون من افكار وخبرات في ترسيخ معاني السلام واهدافه النبيلة.

من جانبه قال رئيس المنظمة الكشفية العربية رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح مماثل ان رعاية سمو الشيخ جابر المبارك لهذه الجائزة تؤكد الاهتمام اللا محدود الذي توليه الحكومة للحركة الكشفية.

واضاف الطريجي ان اختيار وتكليف الكويت لتنظيم هذه الفعاليات للمرة الاولى في تاريخ الحركة الكشفية المحلية يعد انجازا ومكسبا يسجل باسم الكويت وجمعية الكشافة.

ذكر ان الفاعلية تضمنت تكريم سفراء العمل التطوعي والانساني والتنمية المستدامة لافتا الى ان 30 الف كشاف تقدم لنيل الجائزة في حين وقع الاختيار على الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي.

بدوره اكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبد الرحمن المطيري في تصريح للصحافيين حرص الهيئة على دعم المشروعات الشبابية انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بايلاء هذه الفئة الاهتمام وصقل خبراتها ومهاراتها.

ثمن المطيري عاليا رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا التجمع الكشفي الذي تناول ثقافة السلام والتنمية المستدامة.

