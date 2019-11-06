وطن النهار

اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد الناصر حتمية استمرار جهود الكويت في وساطتها لانهاء الخلاف الخليجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الشيخ احمد الناصر في الدورة التدريبية الخاصة بالملحقين العسكريين أمس في معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي.

واستعرض الشيخ احمد الناصر اولويات السياسة الخارجية للكويت خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمتها الازمة الخليجية معربا عن الامل في ان تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعا من الانفراج المنشود.

واضاف ان التطورات التي مرت على المنطقة اكدت وابرزت اهمية تلاحم دول مجلس التعاون في مواجهة المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة.

وشدد على حرص الكويت والتزامها بالدفع بالحلول السلمية والتفاوضية والالتزام الثابت بالقرارات الاممية والمواثيق الدولية.

