وطن النهار

وقع الحرس الوطني مع الدرك الوطني الفرنسي خطة للتعاون المشترك 2020، حيث أكد الجانبان رغبتيهما في تعزيز التعاون المؤسسي والفني في مجالات التدريب والتأهيل واقامة دورات مشتركة وتبادل الزيارات والبعثات.

وكان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قد استقبل في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني مدير التعاون الدولي في الدرك الفرنسي اللواء ستيفان اوتافي والوفد المرافق له بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

ورحب الوكيل بالوفد الزائر ناقلا له تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل في اطار مذكرة التفاهم الدفاعية الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين.

