وطن النهار

يشارك بنك الائتمان في «معرض جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء»، الذي انطلقت دورته الرابعة في مركز المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).

وأوضح البنك في بيان صحافي أنه دأب على المشاركة في المعرض في دوراته الثلاث السابقة، لافتا الى أنه يتضمن عددا من المحاضرات والجلسات الحوارية وورش العمل، فضلا عن مسابقة لاختيار أفضل الجهات الحكومية في مجال العلاقات العامة وخدمة العملاء ستقام على هامش فعاليات وأنشطة المعرض.

وقال: ان مشاركته في الدورة الحالية للمعرض تكتسب أهمية وزخما كبيرا، لا سيما أنه فاز بجائزة الكويت للعلاقات العامة في مجال «التميز المؤسسي»، في دورة 2016.

وأكد البنك أن المعرض يوفر فرصا تدريبية جيدة لصقل مهارات وخبرات العناصر الكويتية الشابة، العاملة في مجالات العلاقات العامة والتسويق؛ اذ يتضمن محاضرات وورش عمل حول كفاءات التميز في خدمة العملاء، كما يشارك فيه أكاديميون وخبراء أجانب، وتاليا فانه يتيح المجال للمزيد من تبادل الخبرات واثراء المعارف وصقل المهارات.

وأشار الى أن المعرض يعكس كذلك التطور الكبير في مفاهيم «خدمة العملاء» و«ادارة الجودة»، و«العلاقات العامة»، لا سيما في ظل التغير الهائل الذي طرأ على هذه المفاهيم في الآونة الأخيرة، حيث باتت خدمة العملاء أكثر تعقيدا وتنافسية، كما أن تطبيق معايير «ادارة الجودة الشاملة « لم يعد اختيارا بل أصبح ضرورة حتمية للارتقاء بمستوى الخدمات الى الحد الذي يلبي طموحات المواطنين.

