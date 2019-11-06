وطن النهار

مسقط - «كونا»: بحث رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في مسقط أمس سبل تفعيل التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهذه المحاكم.

وذكرت وكالة الانباء العمانية (اونا) ان اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم الخليجية تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لخطتها الاستراتيجية وما يتضمنه مشروع النظام الموحد لها حيث تعمل هذه الدول على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولا الى توحيدها.

واضافت انه تم خلال اللقاء تقديم ورقة علمية والاطلاع على مقترح المحكمة العليا في سلطنة عمان حول مشروع نظام داخلي لاجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. واوضحت ان اللقاء سيسهم في تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس ومنها ما يتصل بتنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بما يسهم في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم العليا والتمييز وتأهيل واعارة القضاة بما يحقق القدرة على مواكبة التطورات والمستجدات والعمل على تعزيز استقلال القضاء في الدول الأعضاء وتطوير التشريعات والأنظمة القضائية.

ويترأس الوفد الكويتي المشارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

