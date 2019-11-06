وطن النهار

برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل تستضيف الكويت المؤتمر الاقليمي السنوي التاسع للمرأة الذي ينظمه مركز دراسات وابحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تحت رعاية الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة وذلك يوم الحادي عشر من نوفمبر الحالي في مسرح الشيخ عبد الله الجابر الصباح- الحرم الجامعي

وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود فهد القشعان خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بحضور رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى احمد القاضي والمدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة والحكومية في شركة ايكويت للبتروكيماويات الدكتورة عبير سليمان العمر ومدير ادارة الاستدامة والابتكار في شركة زين للاتصالات هيا المانع، ان كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت شريك رئيس في خطة التنمية مشيرا الى ان مركز دراسات وابحاث المرأة لا يعمل منفردا بل مع شركاء محليين ودوليين مرحبا هذا العام بالتعاون مع شركة زين للاتصالات وشركة ايكويت للبتروكيماويات.

