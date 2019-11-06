وطن النهار

شارك مدير ادارة التدقيق الداخلي بديوان المحاسبة د.عدنان الحسن في المؤتمر السنوي للتدقيق الداخلي الذي نظمه معهد المدققين الداخليين البريطاني في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 29 30 أكتوبر 2019، حيث يعتبر معهد المدققين الداخليين البريطاني الممثل الوحيد للمدققين الداخليين في المملكة المتحدة وايرلندا ويهدف لتعزيز مكانة التدقيق الداخلي في نجاح المؤسسات وتطوير مهنة التدقيق الداخلي. وأكد د.عدنان الحسن بأن مشاركة ديوان المحاسبة في هذا المؤتمر تستهدف تطوير أعمال التدقيق الداخلي في الديوان ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، حيث تطرق المؤتمر لعدة موضوعات ذات أهمية في هذا المجال أهمها مؤشرات قياس الأداء الحكومية وعوامل تمكين التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية والأمن السيبراني وآلية حماية بيانات وأصول المؤسسات العامة بالاضافة الى تأثير ميكنة الأعمال على الأداء المؤسسي وتدقيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام.