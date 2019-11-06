وطن النهار

قدمت مدرسة الكويت الانجليزية درساً ريادياً بعنوان «البحار الأديب عيسى القطامي» للصف الثامن، بحضور عدد من قسم التوجيه الفني بينهم رفاعي الصليلي الموجه الأول للمادة بالانابة، وهيام حافظ الموجهة الفنية للمدرسة، ولفيف من رؤساء اقسام اللغة العربية في عدة مدارس، وقامت بالاشراف العام معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانوية نيبال ماهر، ورئيس القسم ايهاب حبشي.

وتخلل الدرس استعراض الدور الريادي لطلاب المدرسة، انطلاقا من ادارتها على تفعيل الدور التربوي والثقافي، ولقي تفاعلا كبيرا ومشاركة ايجابية من قبل الطلاب والمعلمين، حيث جرى استخدام العديد من الوسائل التعليمية المتنوعة، والاستراتيجيات التعليمية المختلفة، ما كان له عظيم الأثر في نفوس الحاضرين ونيل اعجابهم وتقديرهم.

