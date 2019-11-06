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يعد العصب المبهم، احد الأعصاب القحفية الاثنا عشر، العصب الأطول والوحيد الذي ينشأ في الدماغ ويمر بالقلب والرئتين منتهيا في الجهاز الهضمي ولهذا السبب يطلق عليه تسمية العصب «الحائر».

يسهم الجهاز العصبي بالحفاظ على استقرار معدلات القلب والقيام بعملية الهضم بشكل صحيح كما يعطي اشارات للجسم ليشفي نفسه.

ويتحكم العصب المبهم بشكل اساسي في نظامك العصبي الودي، المسؤول عن تحفيز انشطة «الراحة والهضم».

ووجدت دراسة جديدة ان العصب الحائر يرتبط بعلاج الالتهابات المزمنة، التي يمكن ان تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وخلل في الهضم والصداع النصفي.

معدل نشاط العصب هو الفرق بين معدل ضربات القلب عند الاستنشاق ومعدل ضربات القلب عند الزفير وكلما زاد الفرق، كلما زادت درجة النشاط.

ودرجة نشاط العصب الحائر العالية تشير الى قدرة الشخص على الاسترخاء بسرعة بعد التعرض للاجهاد بالاضافة الى ذلك فهو دليل على صحة اجهزة الجسم، حيث يكون جسمك قادرا على التحكم بالسكر بشكل افضل والضغط يكون عادة منخفض اكثر والشخص يعاني اقل بكثير من الاكتئاب او الصداع النصفي او القلق، كما انه تقل احتمال الاصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واذا كان نشاط العصب منخفض، فالشخص معرض اكثر لمشاكل القلب والسكتات الدماغية والسكري والاكتئاب والحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض التهاب الأمعاء والذئبة.

ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها تحسين عمل العصب المبهم بنفسك:

1- الهمهمة او الدندنة: قد تبدو هذه الطريقة غريبة، لكن احداث الطنين يحفز العصب لأنه متصل بالحبال الصوتية.

3- رش الماء البارد على الوجه، يحفز العصب المبهم.

4- التنفس بعمق ينشط العصب الحائر.

5- اليوغا: يمكن ان تزيد ممارسات التنفس الهادئة والمركزة لليوغا من مستويات نشاط العصب.

6- التأمل له تأثير ايجابي على العصب المبهم.

7- تحسين صحة الأمعاء يزيد من نشاط العصب.

