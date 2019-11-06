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من المؤكد أن وضعية النوم يمكن ان تؤثر هي الأخرى على صحة الانسان. في الماضي حذر الأطباء من النوم على الظهر لما فيه من اسباب تتعلق بحالات انقطاع النفس الخطيرة على الحياة. كما ان هناك اسبابا اخرى تتعلق بالصحة لعدم النوم على الجانب الأيمن، وعلى العكس يتحدث الأطباء عن فوائد في النوم على الجانب الأيسر.

فقد أوصت دراسة منشورة في دورية «أمراض الجهاز الهضمي السريرية» مؤخراً بضرورة تجنب النوم على الجانب الأيمن من جسمك. وأعزى القائمون على الدراسة السبب في ذلك الى ان وجود الشريان الأورطي الرئيس الممتد من القلب نحو الجانب الأيسر من الجسم لينقل الدم عبر الجسم.

ووفقاً للدراسة فان الاستلقاء على الجانب الأيمن يؤدي الى ابطاء الدورة الدموية، لأن الدم يجب ان يُضخ الى الأعلى. بالاضافة الى ذلك فقد وجد خبير التغذية والطب الرياضي الأميركي جون دوليارد، وهو معد الدراسة، ان النوم على اليمين يؤدي الى عمل البنكرياس بشكل ابطأ مع ضغط المعدة عليه.

تشير الاحصائيات الطبية الى ان 50 في المئة من الألمان يعانون من حرقة المعدة من وقت الى آخر، وتتراوح اسبابه بين الوزن الزائد والوجبات الثقيلة الدسمة والاجهاد والافراط في تعاطي الكحول والتدخين. لكن وضعية النوم الخطأ يمكن لها هي الأخرى ان تزيد من حالات حرقة المعدة، التي يصطلح عليها اهل الطب بـ «الارتجاع المعدي المريئي». وسبب ذلك يعود الى ان المريء يقع على الجانب الأيمن بحيث يمكن للحمض المعدي لدى الأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيمن، ان ينساب راجعاً الى المريء.

وفقاً للطبيب الأميركي، فان النوم على الجانب الأيمن للجسم يسهل عمل الجهاز الليمفاوي، وهو اكبر عضو في الجهاز المناعي للانسان، وله دور رئيس في مكافحة مسببات الأمراض والخلايا السرطانية المتدهورة بشكل خبيث. كما انه مسؤول عن نقل المواد الغذائية الأساسية وتصفية المواد الضارة.

اضافة الى ذلك فان النوم على الجانب الأيمن يسهل عمل الطحال، المسؤول عن تنقية الدم، فهو يقع على الجانب الأيسر من الجسم، وبالتالي يمكنه العمل بسهولة اكبر اذا كنا ننام على الجانب الأيسر.

