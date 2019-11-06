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قال الإعلامي والكوميدي الأميركي ستيف هارفي، إن سر النجاح يكمن في الإيمان والعمل الدؤوب.

وعلى هامش زيارته إلى الإمارات، قال هارفي في حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية» أمس: «الأمران الأهم في الحياة هما الإيمان والعمل الدؤوب»، مضيفا: «نجاحي يعود لإيماني بالله، ولذلك رسالتي هي عدم الاستسلام طالما أن الله يوقظك في كل صباح». وتابع هارفي: «حلمت بأن أكون مقدم برامج عندما كنت في العاشرة من عمري، وكان مقدم البرامج الأميركي بيل كوسبي بمثابة الملهم لي».

ورأى هارفي أن ما يجذب المشاهدين إليه وبرنامجه هو صدقه في التقديم، مؤكدا أن أهم مقابلة أجراها كانت مع الرئيس السابق باراك أوباما.

ويريد هارفي أن يصبح المتحدث التحفيزي الأول في العالم، قائلا: «تأثير كلامنا قوي للغاية على حياتنا».

