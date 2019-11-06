وطن النهار

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان القانون الجديد لحل قضية البدون فيه من الضمانات الكافية لاننا نخشى الله، موضحا ان من لا يثق بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بوسعه التقدم للجنة التظلمات للفصل بمنح او عدم منح الإقامة الدائمة او الجنسية، وكذلك للجنة العليا للجنسية، ومن لا يثق بكل تلك الجهات هو اعتراف بعدم ثقته بالدولة أصلًا، مشددًا على ان هذا التشريع جاء لحل المعضلة المهمة الشائكة التي أرهقت الكويت والكويتيين فترات زمنية طويلة.

وقال الغانم في ندوة حاشدة عقدت في ديوان الغنام مساء أمس: من القلب الى القلب اتحدث فهذه المشكلة ليست مغرية لأي سياسي لانها تضع يده في عش الدبابير وتجعله وجها لتلقي الطعنات من كل الجهات، وعلى المستوى الشخصي ليست من صالح اي فرد التصدي لها، اما انا فلا اهرب من الملفات المهمة المفصلية الوطنية ويعرف ذلك من انتخبني، وهذا التشريع ليس نصًا مقدسًا انما تقديم لحل شامل وقابل لتبادل الرأي والراي الاخر.

وافاد الغانم: هذه المشكلة ورثناها ولسنا سببا بها، وكي لا نورثها للاجيال التي ستأتي بعدنا يجب الوقوف على البعد التاريخي لها، موضحا ان بداية المشكلة كانت في احصاء 1965، وحينها كان البدون بعدد 51 الفا، وقد انتهت لجان التجنيس 66 او 67 ثم توقف التجنيس، وفي 1970 نزل عدد البدون الـى 39 الف فرد، وانخفض عددهم لان الكثير فقدوا الأمل من التجنيس بعد إغلاق باب لجان التجنيس فاظهروا جناسيهم الأصلية، وكان من الأسهل حل المشكلة في حينها، انما استفحلت، وأصبحت المعضلة فيها ظلم على الطرفين سواء المواطنين او البدون.

تضاعف الأعداد

ولفت الى انه من عام 1970 الـى 1975، ووفق الزيادة الطبيعية كان يفترض ان يكون عدد البدون حينها 43 الفا بالكثير وفق معدلات الزيادة الطبيعية، انما قفز عددهم لأكثر من 124 الفا وبرقم رسمي، وبزيادة اكثر من 300 في المئة، ولا بد من النظر للأسباب للوقوف على حلول المشكلة، اذ ان خلال هذه الفترة كان من يحمل إثباتات او جناسي دول عربية او صديقة ومجاورة وسواها لا يسمح بدخوله الجيش ولا الشرطة ولا الإطفاء ولا التدريس اما البدون كان مسموحا لهم كل ذلك، فطبيعي ان كثيرين منهم قد رموا بجناسيهم من اجل عملهم ومن اجل عمل ابنائهم ولتسهيل امورهم فلذلك ارتفع العدد.

وأشار الى انه في عام 1980 وصل عددهم الى 190 ألفا، و200 الف في 1985، و225 الفا قبل الغزو، اما بعد التحرير انخفض العدد الى 117 الفا، بمعدل يقارب 50 في المئة، بسبب رجوع عدد كبير الى العراق، وصدرت قرارات بعدم عودة البدون للجيش الا بإظهار جناسيهم، انما وفي أواخر 1992 الغي هذا القرار تحت ضغوط نيابية ورجعنا على فلسفة «ارمي جنسيتك ودش الجيش».

ونفى الغانم مقولة ان كل البدون لا يستحقون التجنيس معتبرا هذا مبالغة وظلما، مضيفا: كذلك ليس كلهم يستحقون التجنيس، موضحا: هناك حالات تستحق واُخرى لا تستحق، اذن نحتاج الدراسة مدللا بوثائق للمستحقين وسواهم من متسلقين يجب ان نحمي الهوية منهم.

لا تقبل التعميم

وقال: هذه المشكلة لا تحل بمسطرة واحدة ولا يجوز التعميم فيها، وسأثبت لكم بوثائق وسأعرضها بلقاء تلفزيوني لاحق، وعن عرض الامر في ديوان الغنام، ارد بالقول: ان القانون وقع في المجلس وليس في الديوانية، والنقاش والتصويت عليه في القاعة وقبلها باللجنة التشريعية، انما طرحه للرأي العام مشروع في دواوين محترمة مباركة وفي لقاءات تلفزيونية وبأي مكان للحوار الحضاري وهو امر جرت عليه العادة، ونحن نناقش قبل الإقرار لا بعد الإقرار، وهل من الحرام ان ألبي دعوة العم الفاضل الغنام امام هذا الحشد، ومن لديه خصومة شخصية مع الغانم أقول له حقك وهاجمني كما تشاء لكن لا نخرب شيء فيه مصالح الوطن والمواطنين.

وذكر الغانم: انا أتحمل مسؤولية كلامي، اما الاجتزاء من الآخرين لحديثي فقصده تحريف كلامي، مؤكدا وجود ملفات نظيفة للبدون، وهناك عائلة موجودة قبل 1965 وفيها مشارك في حرب اكتوبر وفي تحرير الكويت من الغزو العراقي، وملفه جاهز ونظيف ولم يجنس وملفاتهم معطلة والجهاز المركزي يقر بذلك، وحالة اخرى تحمل جواز عراقي خرج بالغزو وكان بدون قبل التحرير، ثم عاد الكويت بعد التحرير بجواز عراقي وحين عاد رمى الجوز واخرج بطاقة بدون قديمة منذ ما قبل الغزو وادعى انه بدون، فهل يجوز ان ذاك لا يجنس وهذا العائد يجنس.

وقال الغانم: نحن لسنا وحوشاً بشرية ومن له حق سيأخذه، اما الطرح الحالي للتكسب الانتخابي ولن اخاف من احد سوى ربي، وسنقف مع المستحق ولن نقبل المساس بالهوية وسنحافظ عليها، وحتى من لم يجنس فلن يظلم.

حملة مضادة

وافاد بقوله: منذ أعلنت في الجلسة الافتتاحية للمجلس وذكرت التصدي لملف البدون والمزورين، وجهت حملة ضدي انما أبشركم لن اتراجع ولن انجر الى اَي مستوى يريدونه لي، هذه المشكلة معضلة لانها مرتبطة بالإنسان، لان الكويتيين متخوفين على هويتهم الوطنية، والبدون أيضا متخوفين على حقوقهم وهم أهل القضية، معلقا: البدون اعرفهم ومرتبط بهم وهم معي في ديواني وفي النادي وكل مكان أتواجد به، ومن حق الكويتي ان يخشى عَلى وضعه، وعلى البدون الحقيقي الخوف من مدعي البدون، كما يخاف المعاقين من تغول مدعي الإعاقة على حقوقهم.

وسرد الغانم حادثة جرت قبل ايّام حين زارني احد ابطال الجيش الكويتي والمقاومة، العقيد الركن متقاعد حامد عبدالله السنافي وهو حاضر بيننا الان وهو كان قائد كتيبة المشاة الثانية واتاني المجلس ليطلب شيئاً للكويت وانا طلبت شهادته لأبين إنسانية العنصر الكويتي، اذ جاء لإنصاف مئة عسكري بدون صمدوا في الغزو وكانوا في كتيبته منذ الغزو وغادروا مع الكتيبة الى السعودية وشاركوا في حرب تحرير الكويت، وجاء يريد انصافهم في أمور تقاعدهم، واخبرني ان هناك 500 بدون رموا أسلحتهم وغادروا، فهل يجوز ان نساويهم، لافتا الى انه في دول اخرى يعدم من يترك السلاح في الحرب، مشيرا الى ان السائق الذي معه غادر الى سورية قائلا صدام دخل الكويت وما الذي يخرجه!، في مقابل اخرين قالوا نحن معاك حتى الموت وارواحنا فداء تراب الكويت الطاهرة، ومن غادروا كثير منهم ردوا ويعرفهم السنافي فهل نسكت عنهم، لا انما ندافع عن هويتنا الوطنية ونتصدى لهم.

توجيهات سامية

وقال الغانم: بتوجيه من سمو الامير وطلب شعبي كويتي وبدون لإنهاء الملف وحسمه، وصلنا المنظمات الدولية والشروط، لتطابق الاتفاقيات والتفاهمات وكي لا نظلم احدا وخرجنا بقانون نشرناه، وهذا ليس عملا فرديا انما هو قانون عمل جماعي مع النواب وانا قلت لن اذكر اسماءهم من البداية لأتحمل الحملات الظالمة والمشوهة، واذكر النصف ومجموعهم 21 نائبا ولا أقول ذلك من اجل الفرص انما نحن للمناقشة ونطرح الحل، ونريد البديل من الآخرين لنرى ما الأنسب ولا يصح الرفض دون بديل.

وأضاف: ان «مدعي» البدون لا يريد الحل لانه وقود يعتاش عليه، انما الخائف على مصلحة الكويت يريد حماية الكويت وحسم الملف، ووجود كثيرين في الكويت انسب لهم من جنسيات دول اخرى.

الجهاز المركزي

وقال الغانم: قد يكون هناك بدون في الكويت ولم يسجلوا الان لهم فرصة للتسجيل ومعالجة اوضاعهم، ومن لا يسجل هو مخالف اساسا، وسجل حتى يشملك القانون وغير صحيح الادعاء اننا لا نرحمهم.

وأضاف: هناك ناس تقول لا نثق بالجهاز، اما انا اثق بالجهاز والعم الفضالة مثال للشجاعة والنزاهة، وحبه لوطنه اكبر من حبه لنفسه، والجهاز مكون من عدة أطراف حكومية كالداخلية والخارجية والمعلومات المدنية ومجلس الوزراء، وان كان ليس لديك ثقة بالجهاز وتدعي الظلم لذا وضعنا في القانون التظلم.

وقال ان ادعاء البدون يقرب من استحقاق الجنسية هذا ما جعل توجه الكثيرين لالغاء جنسياتهم، اكثر من كونهم عربا، وفلسفة هذا القانون تغير هذا الواقع، ليجعل كشف جناسيهم هو ما يقربهم للحصول على الجنسية الكويتية، ولذلك ستكون الأولوية لمن عدل وضعه وكشف اوراقه.

والدولة سوف تساعد الآخرين لاستخراج جناسي البعض ممن لا يستطيعون، وكل ما نتكلم به ليس اجبارا، والعملية ليس فيها إلزام، وان كنت تريد من نفسك اكتساب جنسية فالأمر متروك لك، وان طلب ان تساعده الدولة في استخراج الثبوتية والهويات عليها ان تبادر بذلك، والكيفية في اللائحة التنفيذية. وقال: ونحن سنقضي على فلسفة اخفاء الجناسي، والمادتان 3 و4 معنيتان بهذا الامر، وهذا تغيير مهم وجذري فمن لا يعدل الوضع يعامل كمخالف لقانون إقامة الأجانب، ولا يمنح الجنسية الكويتية مستقبلا، وابقاء الوضع دون هذه النقطة المفصلية فلا داعي للقانون، ووضعنا كل آلية الإنصاف لمن يدعي انه ظلم.

واشار الى ان مسميات لاجئ ونازح امر غير مطروح انما مقيم بصورة غير قانونية وعليك تعديل وضعك لان الوضع احسن، وبعد هذا القانون لن يكون الوضع أسوأ.

