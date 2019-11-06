أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية إستونيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن جانب جمهورية أستونيا الرئيسة كريستي كاليولايد وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية أستونيا.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية أستونيا لخدمة مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في جميع الأصعدة.

كما اقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مأدبة غداء على شرف الرئيسة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

واستقبلت كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمقر إقامة فخامتها بقصر بيان.

كما استقبلت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

حضر المقابلات رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري علي الراشد.

