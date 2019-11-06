أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانب اخر، تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية شكر جوابية إلى بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان الصديقة ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهانٍ ومشاعر طيبة وتمنيات صادقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

