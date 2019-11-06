الأربعاء 06 نوفمبر 2019 ,9 ربيع الأول 1441
رقم العدد:
3827
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عماد جواد بو خمسين
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سمو ولي العهد استقبل ناصر المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
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