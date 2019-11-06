الأولى

وقعت وزارة التربية في مستنقع الفساد الاداري والتجاوزات المالية والمخالفات القانونية التي عطلت التطوير ووقفت حائلا دون تحقيق الانجاز المطلوب، وانعكست هذه المآخذ بشكل سلبي على العملية التعليمية واوقعت الضرر على الكثير من منتسبي الوزارة فضلا عن حرمان الخزانة العامة من ايرادات قاربت المليون ونصف المليون دينار.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2019، عن ملاحظات شابت مبادئ الحوكمة و مبدأ سيادة القانون من خلال قيام الوزير بتكليف الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج القيام بأعمال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم وذلك بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم 308 لسنة 2006 والخاص بانشاء المركز الوطني لتطوير التعليم وأحكام المرسوم رقم 116 لسنة 1992 بشأن تفويض الاختصاصات.

وكشف كذلك عن جملة من المخالفات التي ارتكبتها الوزارة شملت الجوانب المالية والادارية والانشائية، موضحا ان أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019، ضمت ضعف تنفيذ المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية المرصود لها نحو 11 مليونا و200 ألف دينار، فضلا عن اختلاف الرصيد الدفتري عن الحساب الختامي البالغ 4 ملايين و77 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وتعميم الاقفال. ولفت الى ان التربية وقعت في مخالفة ابقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة التي يعود بعضها الى السنة المالية 1982/1983 من دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وكذلك صرفت دون وجه حق علاوات للموظفين يعود بعضها الى السنة المالية 2006/2007 ما يشير الى ضعف الرقابة، الأمر الذي ترتب عليه تضخم الرصيد بمبالغ جملتها نحو 3 ملايين و600 ألف دينار.

وأكد ديوان المحاسبة، أن هناك مآخذ شابت ايجارات مواقع حكومية، وتسببت في حرمان الخزانة العامة من ايرادات بلغت نحو مليون و500 ألف دينار، نتيجة عدم النص في شروط الترخيص المؤقت لتأجير بعض المدارس الحكومية على بند يقضي بزيادة مقابل الاستغلال على فترات دورية محددة، وكذلك تخصيص المباني والمدارس الحكومية الشاغرة لبعض اصحاب المدارس الخاصة من دون اجراء مزايدة عامة للحصول على أعلى عائد، الامر الذي ترتب عليه انخفاض القيمة الايجارية للفصل الدارسي بما نسبته 70.7%.

وأشار الى عدم احكام الرقابة على صرف 5 ملايين و860 ألف دينار نتيجة عدم التحقق من اداء البنك الدولي للالتزامات التعاقدية، اضافة الى عدم الاستدلال على الاسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين بجملة مبالغ تصل الى مليونين و870 ألف دينار وتكاليف الاقامة والسفر بما يعادل مليونا و146 ألف دينار.

وأوضح أن التربية حملت الميزانية أعباء مالية اضافية بنسبة 25% من الدفعات المسددة للبنك أي ما يعادل مليونا و169 ألف دينار، وأيضا تحميل الميزانية العامة أعباء مالية دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 134 ألفا و715 ديناراً وردت باحدى المطالبات المسددة عن رواتب وتكاليف الاقامة والسفر لـ 9 من خبراء البنك الدولي على الرغم من عدم ورود أسمائهم ضمن جدول الزيارات الفعلية الوارد بتقرير الانجاز الفني الصادر من الجهة المشرفة.

وأضاف أن التربية حملت الميزانية العامة أعباء مالية بقيمة 121,528 دولار عن تكاليف تقديم استشارات من قبل خبراء البنك الدولي حول السياسة التعليمية والدعم التنفيذي على الرغم من عدم تنفيذ تلك الاستشارات، علاوة على تحميلها الدولة اعباء مالية اخرى بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 5 ملايين و860 ألف دينار، عن اتعاب خدمات البنك الدولي على الرغم من عدم تحقيق الاتفاقية لاهدافها المتمثلة في تحسين فعالية التعليم العام من خلال الاصلاحات في المناهج وطرق التدريس والتخطيط، مبينا ان من مظاهر ذلك تراجع ترتيب الكويت في مجال جودة التعليم والادارة المدرسية. الى ذلك، لفت الديوان الى عدم احكام الرقابة على صرف المرتبات ما أدى الى صرف رواتب دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بمبالغ جملتها 3 ملايين و508 آلاف دينار، مشيرا الى أن هناك مآخذ شابت عقود الايجار المخصصة لسكن المعلمات، تسببت في تحميل الميزانية العامة ما جملته 434 ألفا و940 دينارا فضلا عن اغلاق 7 مبان حكومية كانت مخصصة لسكن المعلمات لفترات طويلة تجاوزت باحدى الحالات 20 سنة من دون استغلالها للحد من كلفة الايجارات.

وأوضح ان التربية شكلت 28 لجنة تدخل أعمالها ضمن اختصاصات الوحدات التنظيمية للوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ونجم عن ذلك صرف بدل حضور جلسات بمبلغ 132 ألفا و361 دينارا دون مبرر، وصرف مكافآت مالية لاعضاء المطبعة السرية الرئيسة بالرغم من عدم وجود مستندات دالة على قيامهم بتلك المهام، فضلا عن صرف رواتب دون وجه حق لبعض الموظفين نتيجة لصدور قرارات بنقلهم للعمل لدى جهات اخرى ما نجم عنه صرف 14 ألفا و658 دينارا.