الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان القانون الذي تقدم به لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية شامل وجذري لا يظلم أحداً. (طالع ص 04).

وأوضح الغانم في لقاء مفتوح بديوان الغنام مساء أمس لشرح الاقتراح بالقانون الخاص بـ البدون أنه ليس خصماً لهذه الفئة داعيا اياهم إلى عدم الخوف من إخوانهم الكويتيين الذين يرغبون بحل مشكلتهم وبنفس الوقت الحفاظ على هويتهم الوطنية.

وكشف الغانم أن 21 نائباً حتى الآن يؤيدون هذا القانون، مؤكداً أنه لن يتراجع وراح اتحمل الطق بروحي.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد تعتمد التشجيع على تعديل الأوضاع القانونية لـ البدون من خلال ابراز جناسيهم الأصلية أو المكتسبة ليظفروا بالمزايا التي يقدمها القانون لهم وأهمها الإقامة المميزة في البلاد لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد.

وقال الغانم: قلتها وسأقولها مرة أخرى لم نكن سبباً في هذه المشكلة بل ورثناها ولن نسمح بان تتوارثها الأجيال التي بعدنا حتى لا تتعقد أكثر ولا تزيد كلفة حلها.

وأضاف: يعلم الله اننا نخاف الله بالمستحقين ولن نظلم أحداً وعلينا كذلك بنفس الوقت مسؤولية حماية الهوية الوطنية من المتسلقين، فقد حان الوقت لحل هذه المشكلة ومنع السياسيين من التكسب عليها. ورفض الغانم الحل العام قائلاً: لا يجوز التعميم فالخطر الأكبر على البدون هم المدعون الذين يرغبون باستمرار الوضع الحالي والا ينتهي بقانون شامل.

وأكد الغانم انه لا الزام ولا اجبار للبدون على تعديل اوضاعهم ولن تكون هناك متاجرة بالبشر، ولكن من يطلب مساعدة الدولة على تعديل وضعه ستُقدم له المساعدة اللازمة. وجدد الغانم ثقته بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قائلاً: اثق بالعم صالح الفضالة والعاملين معه بالجهاز.. الفضالة مثال للنزاهة والشجاعة يعمل حبا بوطنه ولوطنه. ودعا الغانم الرافضين للقانون الى تقديم البديل الذي يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن التكسبات الانتخابية او التجاوز على الهوية الوطنية.