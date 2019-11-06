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الرياض- الوكالات: وقعت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس «اتفاق الرياض» بصيغته النهائية في تحرك يتيح فتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء باليمن. فيما هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توقيع الاتفاق مثمنا الدور الكبير الذي قامت به السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين.... (طالع ص 18).

وجرى توقيع الاتفاق امس في الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وبرعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. مثمنا سموه الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم بإذن الله تعالى بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وخلال كلمته الافتتاحية أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق الرياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وأضاف ولي العهد السعودي: «سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي».وتابع «عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية». ويؤسس الاتفاق الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.