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بغداد الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من قراءة خطأ لـ «احباط» المتظاهرين في العراق الذين كثفوا امس ضغوطهم على الحكومة واغلقوا العديد من الطرقات في العاصمة بغداد لليوم الثالث على التوالي بعد ان قتل ثلاثة منهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن جنوب البلاد حيث ترددت انباء عن سيطرة المحتجين على ميناء أم قصر الاستراتيجي.

وعلى وقع انباء عن مقتل 270 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بداية اكتوبر الماضي قالت البعثة الأممية في بغداد إن «إحباط الشعب العراقي لاينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خطأ» معبرة عن استيائها من استمرار سفك الدماء في العراق، التي وصفته «بالمروّع» مشددة على ضرورة إطلاق حوار وطني في العراق الذي شهد يوم امس انقطاعا شبه كامل لخدمة الإنترنت.

في غضون ذلك قالت مصادر من البصرة ان المتظاهرين سيطروا على ميناء أم قصر الحيوي وأظهرت لقطات سيطرة المحتجين على آلية عسكرية بعد انسحاب قوة من الجيش رفضت الاشتباك معهم كما احتشد محتجون أمام بوابة مصفاة نفط محافظة الديوانية الجنوبية ومنعوا دخول الشاحنات وخروجها فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين وأمهلت عشائر كربلاء الحكومة، 72 ساعة، لتسليم قتلة متظاهري المحافظة. أما في بغداد فقد اغلق المتظاهرون أمس العديد من الطرقات لليوم الثالث على التوالي تنفيذا للإضراب العام كما انطلقت مظاهرة في حي السيدية. وبالإضافة إلى جسري الجمهورية والسنك قطع متظاهرون جسر الأحرار أحد أهم الجسور داخل بغداد. وقال «المرصد العراقي» إن السلطات نفذت حملة اعتقالات «كبيرة» ليل الإثنين «الثلاثاء» في منطقتي العلاوي والصالحية وسط العاصمة وبحسب شهود عيان فإن ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد ليل الاثنين «الثلاثاء» اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين. فيما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن لجنة التعديلات الدستورية بدأت أول اجتماعاتها.