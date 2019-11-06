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اعلن قصر «كينزينغتون» امس ان حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية دوق كامبريدج الأمير ويليام سيقوم بزيارة رسمية الى الكويت وعمان بين الأول والرابع من ديسمبر المقبل. وذكر قصر «كينزينغتون» وهو محل الاقامة الرسمية للأمير ويليام في بيان صحافي مقتضب ان الزيارة ستتم بناء على طلب من الحكومة البريطانية بهدف تعزيز العلاقات التاريخية مع كل من الكويت وعمان. واكد انه سيتم لاحقا نشر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة ومن سيرافق الأمير ويليام في جولته. يذكر أن أعضاء الأسرة المالكة وخاصة الأمير ويليام الثاني في ترتيب ولاية العهد بعد والده الأمير تشارلز عادة ما يقومون بزيارات رسمية لدول معنية ترتبط مع بريطانيا بعلاقات خاصة.

