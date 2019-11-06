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أعلنت وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية والتطوير رجاء بوعركي، بدء اجراءات التعيين الخاصة بالكويتيين والوافدين و«البدون» في التخصصات التي تحتاج اليها الوزارة، وذلك بعد تأجيل اجراء معادلة الشهادات لخريجي الجامعة والتطبيقي.

وقالت في تصريح صحافي امس إن ديوان الخدمة المدنية رفع الحظر مؤخرا عن حوالي 600 درجة وظيفية لتعيين المعلمين غير الكويتيين، حيث تم البدء باتمام اجراءات المعلمين المتعاقد معهم محليا اضافة الى التعاقدات الخارجية التي تصل الى 360 معلما، منوهة الى أن الوزارة تعمل كذلك على اتمام اجراءات المعلمين من فئة «البدون» ممن تنطبق عليهم شروط التعيين بحسب الاحتياج والتخصص المطلوب.

وقالت: انه تم تخصيص صالة لمراجعة الكويتيين واخرى لغير الكويتيين، من اجل تسهيل اجراءاتهم، لافتة الى استثناء معادلة الشهادات الجامعية لخريجي جامعة الكويت و«التطبيقي» وبقاء اجراءات معادلة شهادات الجامعات.

واوضحت أنه تم وضع جدول مواعيد بالنسبة للوافدين بينما ترك الباب مفتوحا للكويتيين في أي وقت يرغبون فيه.

