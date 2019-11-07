مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار» أن آلية جديدة لتقديم المناقصات والممارسات العامة سيتم العمل بها بداية العام المالي الجديد 2020-2021 ، موضحة أنه سيتم الزام جميع الجهات العامة بتقديم مناقصاتها وممارساتها واستيفاء الموافقات عليها من كافة الجهات في موعد محدد مع تقديم كافة المستندات والدراسات المطلوبة مستوفية للشروط دون نقصان ، وضمان وجود مبالغ مالية كافية لتنفيذ تلك المناقصات .

وأضافت المصادر أن هناك بطئاً شديداً في عملية دراسة المناقصات قبل تقديمها، وبدء تنفيذها بعد ترسيتها ، وهو ما سيتم تلافيه بضرورة دراسة المناقصة قبل تقديمها بمدة كافية ، منوهة الى ان الجهة المتأخرة عن تقديم مناقصاتها ستكون عرضة لمخالفات رادعة منها تأجيل المناقصة المتأخرة للعام المالي اللاحق .

وأشارت الى أن هناك اشكالية اخرى سيتم تلافيها تتعلق بعدم اكتمال ملف المناقصة بالشكل المناسب مما يجعلها عرضة للملاحظات سواء من جانب الجهاز المركزي للمناقصات بدراسة العطاءات أو من جانب ديوان المحاسبة في حال كانت المناقصة خاضعة للرقابة المسبقة كون قيمتها اعلى من 75 الف دينار.

ولفتت المصادر الى ان مناقصات كثيرة تم تعطيلها بل وضياع الاستفادة منها بسبب بقائها مدة طويلة جداً قيد التدقيق والمراجعة بسبب عدم اهتمام الجهة طالبة المناقصة بتقديم البيانات والمستندات اللازمة بشكل مستوفي، مشيرة الى مناقصة واحدة غير مستوفية تتاخر لشهور بسبب كتاب متاخر أو توقيع ما أو حتى دراسة ناقصة وغير مقنعة للجهات الرقابية.

وأكدت ان عهد تطويري جديد سيطال تقديم المناقصات العامة في المرحلة المقبلة لضمان الاستفادة منها مع استهداف تقليص الدورة المستندية وضمان عدم رفع سعر أي مناقصة بامر تغييري ، مؤكدة ان ارتفاع قيم المناقصات ينشأ في الغالب عن تأخر طرحها وبالتالي تغيير التكاليف اللازمة لتنفيذها.

