مال وأعمال

حققت شركة البترول الوطنية ارتفاعاً في ايراداتها بأكثر من ملياري دينار بنهاية العام المالي 2018/2019 بالغة 9.2 مليارات مقابل 7.2 مليارات للعام 2017/2018. ووفق الأرقام الصادرة عن التقرير السنوي للشركة للعام 2018/2019، فإن ايرادات عمليات التكرير استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الايرادات بواقع 6.2 مليارات فيما جاءت ايرادات عمليات إسالة الغاز بواقع 2.6 مليارات وايرادات كافكو بواقع 174.8 مليون دينار وايرادات الشركة الكويتية للعطريات بواقع 144.5 مليوناً وايرادات محطات غسيل السيارات بواقع 248.4 ألف دينار وإيرادات أخرى تتمثل في فوائد الايداعات وفروق تحويل العملة الأجنبية والعائد على الاستثمار في شركات زميلة بواقع 4.46 ملايين دينار.

وقد أظهر بيان الأرباح والخسائر، تكبد الشركة خسائر قدرها 213.1 مليون دينار مقابل أرباحاً صافية بلغت 134.6 مليوناً.

ووفق تفاصيل أرقام الأرباح والخسائر، فإن الخسائر الناتجة عن عمليات التكرير وإسالة الغاز بلغت 255.5 مليوناً، فيما حققت كافكو أرباحاً قدرها 18.3 مليوناً والشركة الكويتية للعطريات 36.77 مليون دينار وبلغت أرباح نشاط التسويق المحلي 96.3 ألف دينار وتم أخذ مخصصات قدرها 13.15 مليون دينار وبلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 65.3 ألف دينار.

ووفق ما ذكره التقرير، فقد ارتفع عدد العمالة الكويتية بواقع 158 موظفاً بنهاية 2018/2019 مقابل 2017/2018، حيث بلغ عدد العمالة الكويتية 5517 موظفاً مقابل 5359 موظفاً خلال فترة المقارنة، وقد بلغت نسبة تكويت الوظائف في الشركة بواقع 87.5 في المئة . وقد بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 6319 موظفاً مقابل 6152 موظفاً بنهاية 2017/2018.

وعلى مستوى مبيعات التسويق المحلي من الوقود، أوضحت الشركة أن مبيعات البنزين بأنواعه بلغت 4.49 ملايين لتر مقابل 4.3 ملايين بنهاية 2017/2018 بزيادة قدرها 3.1 في المئة.

كما زادت مبيعات التسويق المحلي خلال العام العامين الأخيرين من البنزين الممتاز على حساب البنزين الخصوصي بسبب ارتفاعات البنزين الأخيرة.

