مال وأعمال

أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التجارة والصناعة قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة خماسية لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات. ونص القرار على تشكيل اللجنة من المستشار الدكتور محمد المطيري وعضوية كل من المستشار محمد سرور وأحمد الفارس وعبد الله العيسى ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ومحمد حمود الهاجري ممثلاً عن غرفة التجارة والصناعة وأسماء عبد الناصر العبد الله عضواً ومقرراً.

وجاء في نص القرار أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها ، على أن يبدأ عملها لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر 2019 .

وأوضح القرار أن اللجنة ستقوم برفع مشروع اللائحة فور الانتهاء من عملها لاستكمال اجراءات إصدارها.

