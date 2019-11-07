مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، أمس، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة التداولات مع تركز جانب كبير من سيولة البورصة على أسهم السوق الرئيس.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق عند الإغلاق 0.24 في المئة، كما ارتفع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.12 في المئة و0.15 في المئة على الترتيب. وتقصلت سيولة البورصة اليوم بنحو 41 في المئة لتصل إلى 12.39 مليون دينار مقابل 20.98 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 41.1 في المئة إلى 97.36 مليون سهم مقابل 165.34 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.79 في المئة، بينما كان قطاع الصناعة المُتراجع الوحيد اليوم وهبط مؤشره بواقع 0.2 في المئة.

وأوضح محللون أن التداولات شهدت تزايد زخم السيولة على أسهم السوق الرئيسي الذي أثبت أن اتجاهاته الفنية ومستويات التصحيح لديه تختلف تماماً عن نظيره الأول. وبينوا أن السوق الرئيسي استحوذ على حصة من سيولة البورصة بنسبة 38 في المئة، وهي نسبة جيدة جداً إذا ما قُورنت بالمتوسط العام لسيولة هذا المؤشر التي تتأرجح بين 20 إلى 25 في المئة.

