مال وأعمال

قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري المحلي حقق فائضا بلغ 3?2 مليارات دينار (نحو 10?5 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2019 مقابل 2?6 مليار دينار (نحو 8?5 مليارات دولار) في الربع الأول.

وأوضح (المركزي) في بيان صحافي بمناسبة إصداره البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للربع الثاني من 2019 والبيانات المعدلة للربع الاول أن نسبة النمو في الربع الثاني بلغت 21?9 في المئة لتبلغ نحو 528 مليون دينار (نحو 1?7 مليار دولار).

وعزا نمو فائض الحساب الجاري بالربع الثاني إلى ارتفاع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 568?4 مليون دينار (نحو 1?8 مليار دولار) بنسبة 9ر5 في المئة مقارنة بالربع الأول.

وأضاف أن ارتفاع الفائض جاء أيضا بسبب انخفاض قيمة المتحصلات في الجانب المدين من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وذكر أن البيانات الأولية للحساب الجاري في الربع الثاني أظهرت ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي بنحو 287?5 مليون دينار (نحو 948?7 مليون دولار) بنسبة 10?5 في المئة عن الربع الاول لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو ثلاثة مليارات دينار (نحو تسعة مليارات دولار) مقابل نحو 2.73 مليار دينار خلال الربع السابق.

وأفاد بأن حساب الخدمات حقق انخفاضا في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين) خلال الربع الثاني بنحو 326?8 مليون دينار (نحو مليار دولار) بنسبة 15?9 في المئة ليبلغ 1?7 مليار دينار (نحو 5?6 مليارات دولار) مقارنة بعجز بلغ ملياري دينار (نحو 6?6 مليارات دولار) بالربع الأول.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان المدفوعات خلال الربع الثاني قال (المركزي) إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب بلغت 2?1 مليار دينار (نحو 6?9 مليارات دولار) مقابل نحو 1.939 مليار دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 184.3 مليون دينار.

وأضاف أن هذه الموجودات انخفضت في الربع الثاني بمقدار 184 مليون دينار (نحو 607 مليارات دولار) مقارنة بالربع الأول.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسة للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثاني لعام 2019 عجزًا بلغت قيمته نحو 9.5 ملايين دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 234.6 مليون دينار خلال الربع السابق.

وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا يُقدَّر بنحو 1?3 مليار دينار (نحو أربعة مليارات دولار) مقابل فائض بنحو 2?1 مليار دينار (نحو 6?9 مليارات دولار) خلال الربع الأول.

