مال وأعمال

كشفت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» عن تقديم مزايا جديدة وحصرية على خدمة «التأمين الصحي» التي تقدمها الشركة حيث يتم تقديم خصومات تصل لغاية 50 % لحاملي بطاقة التأمين الصحي على العديد من (الأندية الصحية العيادات الطبية والمراكز الصحية المراكز الغدائية الصحية) وذلك ضمن جهود الشركة لتمييز عملائها وتشجعيهم على تغير نمط حياتهم للأفضل والحفاظ على صحتهم.

وذكرت الشركة فى بيان صحافى، بأن عملائها سيتمتعون بميزة هى الاولى من نوعها على مستوى السوق التأميني من خلال الحصول على خصومات لحاملي بطاقة التأمين الصحي ما يميز منتجات الشركة ، ويؤكد اهتمامها بعملائها، ويشترط للحصول على الخصم إبراز بطاقة التأمين الصحي السارية والصادرة عن «بيتك تكافل»، عند التقدم الى الجهات المشمولة بالخصومات والتى يتم تزويد المشترك بالتأمين باسمائها كما توجد على موقع الشركة على الانترنت.

يذكر أن وثيقة التأمين الصحي تسعى لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من خلال تخفيف الأعباء والنفقات الطبية التي يتحملها المشترك لقاء تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة وحتى الحكومية حسب شروط وتغطيات العقد.

وتشمل تغطية هذا البرنامج تكاليف الإقامة في المستشفى، والفحوصات المتعلقة بها، والإستشارات لدى العيادات الخارجية، والأدوية والعلاجات الموصفة، فضلاً عن المراجعة الروتينية لطبيب الأسنان، ونفقات الحمل والولادة.

