مال وأعمال

أعلنت شركة عقارات الكويت عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من 2019. وتظهر النتائج تحقيق الشركة نموا في أرباحها بنسبة 40% حيث حققت الشركة 7 ملايين دينار مقابل 5 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2018.

وقال طلال جاسم البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة: «يعزى النمو في البيانات المالية للشركة خلال تسعة الأشهر المنتهية من 2019 الى نجاح إدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للنمو والتوسع في الكويت والمنطقة. وتحتفظ عقارات الكويت بهيكل مالي قوي وملاءة مالية تساعدها على التوسع في مشاريعها وتحقيق النمو في النتائج المالية».

وحققت شركة عقارات الكويت أرباحا صافية بلغت 7.040 ملايين دينار خلال تسعة الأشهر من عام 2019، مقارنة بأرباح بلغت 5.022 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من عام 2018. وبلغت ربحية السهم 7.88 فلوس للسهم الواحد، مقابل 5.60 فلوس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من عام 2018. وبلغت ايرادات التأجير 17.8 مليون دينار مقابل 13.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل الى 5.1% مقارنة بـ 3.7% لعام 2018. وارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى 137 مليون دينار مقارنة بـ 133 مليون دينار للفترة السابقة وبلغت القيمة الدفترية للسهم 145 فلساً كما في 30 سبتمبر 2019. كذلك بلغ إجمالي الاصول 333.6 مليون دينار مقابل 269.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2018.

وتظهر الأرقام نموا في أداء الشركة المالي خلال الربع الثالث من 2019 إذا ما قورنت بالربع الثالث من 2018. حيث ارتفعت أرباح الربع الثالث من 2019 الى 1.426 مليون دينار مقارنة بـ1.142 مليون دينار اي بربحية سهم 1.55 فلس للسهم مقابل 1.28 فلس للسهم الواحد في الربع الثالث من 2018. وحققت الشركة ايرادات تأجير بلغت 5.838 ملايين دينار في الربع الثالث من العام مقارنة بـ 4.306 ملايين دينار في ذات الفترة من عام 2018.

واختتم البحر التصريح قائلا: «نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائدة أكبر لمساهمي الشركة وعملائها، والمزيد من الايرادات ومستويات أعلى من الارباح، ومستمرون في تعزيز وتطوير أصول الشركة، وتطبيق سياسة مجلس الإدارة الهادفة للتوسع بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل وتطوير المشاريع، واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل الكويت وخارجها».

