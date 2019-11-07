مال وأعمال

عقد بنك الخليج يوم أمس مؤتمراً صحافياً مع قرب انطلاق «ماراثون بنك الخليج 642»، أحد أهم الفعاليات الرياضية الاجتماعية في البلاد، حيث سينطلق السباق خلال أقل من عشرة أيام، في 16 نوفمبر 2019، في فرصة للرياضيين ومحبي التحدي للمشاركة في يوم ترفيهي ممتع. وقد حقق «ماراثون بنك الخليج 642» نجاحاً غير مسبوق العام الماضي، حيث شهد حضور أكثر من 7500 مشارك من أكثر من 66 جنسية.

وفي حديثه خلال المؤتمر، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نعمل في بنك الخليج سنويًا على دعم المؤسسات والمبادرات المحلية التي تسعى لتعزيز الصحة واللياقة البدنية بهدف تنمية المجتمع الذي نعيش فيه، بجميع أفراده من مختلف الأعمار.

وينطلق السباق السنوي هذا العام بالتعاون مع شركة بروفيجن لإدارة الفعاليات الرياضية للعام الخامس. ويتكون «ماراثون بنك الخليج 642» من أربع فئات مفتوحة لجميع المشتركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلو مترات العائلي للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلو مترات وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلو متراً، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلو متراً. ولا يزال المجال مفتوحًا للمشاركة في جميع فئات السباق. ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاماً لسباق 5 كيلو مترات، ومن عمر 16 عاماً لسباق 10 كيلو مترات، و18 عاماً لنصف الماراثون. ويمر المتسابقون بمسار رائع يشمل عدة معالم كويتية جميلة، حيث يبدأ عند جسر سوق شرق، ويستمر داخل سوق المباركية.

يلتزم بنك الخليج بعدة محاور ضمن مسؤوليته الاجتماعية، بهدف تنمية المجتمع الذي نعيش فيه، حيث يعمل سنويًا على دعم المؤسسات والمبادرات المحلية التي تسعى لتشجيع شباب الكويت، وتمكين المرأة، والاستدامة، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعمل على المحافظة على التراث الكويتي.

وهذا العام، جدد بنك الخليج التزامه مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدة المادية للمرضى غير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية في الكويت. وسيتم استخدام هذا الدعم من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير الأجهزة الطبية مثل: دعامات القلب وأجهزة القوقعة وسماعات الأذن والكراسي المتحركة الكهربائية إلى جانب بطاريات القلب.

